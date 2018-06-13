廣編／CITIZEN百年里程碑　邀雙影帝代言

純正日系腕錶品牌CITIZEN進入百年里程碑，代言人規格再突破，邀請到兩位影帝級的實力派男神首度同台-連兩年接獲代言的吳慷仁與首次亮相的藍正龍，擔任最新品牌男錶代言人！前後敲響金鐘的兩位實力派男神首度同框拚演技，共同演繹CITIZEN廣告大片，一黑一白的穿著、一沉穩一瀟灑的氣質，秉持CITIZEN 品牌精神 Better Starts Now勇敢向前追逐更好的未來，於荒野公路上尋求突破的可能，透過截然不同的魅力演繹男人的多種面向，用破格性的演出展現CITIZEN「每一步‧都是突破」的品牌精神！

吳慷仁與藍正龍首度合作，在CITIZEN最新男錶廣告中展現影帝級實力，以荒野為背景，打造男人公路之旅的瀟灑風情，同時藉由旅途上的難關映襯人生所經歷的挫折，兩位男神展現實力派演員的風範，無對白的劇情中用細微的表情與肢體動作激盪火花，首次合作卻有十足默契，讓現場工作人員心情也跟著他們的演繹起伏著，直呼:「不愧是金鐘影帝，連手指頭都是戲！」

拍攝現場也邀請兩位代言人在休息之餘分享代言心得，吳慷仁連兩年獲邀代言，上揚的嘴角透露著心中的喜悅：「再次接到代言有種去年作為演員的努力被肯定的感覺，其實我也很感謝CITIZEN的邀約，除了工作準時外，以往我沒什麼時間觀念，在私底下與朋友約會時是個愛遲到的人，但因為代言CITIZEN，所以養成身上一定要有錶的習慣，這彷彿就是一種暗示，讓我自然而然地守時，更為自己的承諾負責。」

首次成為CITIZEN男神代言組合的藍正龍，也表示過去他就常常看CITIZEN的廣告，問到他人生迄今最大的突破，他瞬間化身女兒控，滿臉寵溺的說：「我女兒三歲了！這就是我最大的突破！」但回到工作上，藍正龍也興奮的回覆：「這兩年其實比較多時間是在籌畫自己的電影，現在也正式開拍了，有種夢想終於正式啟程的感慨，這也是我在工作上最大的突破吧！」兩位影帝男神難得同台飆戲，私下逗趣的互動也讓拍攝現場笑聲不斷，升任導演的藍正龍透露一開始曾想過要找吳慷仁，但當導演還要注意預算，所以下部戲若有機會再找吳慷仁合作，吳慷仁也秒回沒問題！展現兩位影帝男神的好交情。