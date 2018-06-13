他拋公司撿 庫藏股回購成美企高層的「套現地」？

FANG 股高層和董事今年已經出售了價值 45.8 億美元的股票，預計 2018 年前 6 個月將拋售超過 50 億美元的股票，此一規模是創下了歷史新高。

FANG 股票為臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、及谷歌 (GOOGL-US) 等科技業龍頭股。

據了解，臉書的佐克伯 Mark Zuckerberg 就獨自拋售了 28.4 億美元價值的股票。FANG 股今年也都跑贏大盤，週一 (11 日) 也接近歷史高點。Netflix 今年股價即上漲約 88%，高於 S&P 500 指數的 4.1% 平均。