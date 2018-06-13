聯航航管中心 顧航班也盯社群

位於芝加哥第一高樓威利斯大廈（Willis Tower）的聯航航管中心，於2012年建成，每天控管4,500航班往返全球逾300個機場，洛夫曼說，最忙的時候，有400到600架聯航飛機在空中。

航管主任洛夫曼（Stephen Loughman）說，網路時代大幅改變傳統航管的作業模式，由於乘客往往能在第一時間在社群上推播航班動態，成為聯航掌握班機資訊的重要管道。

（中央社記者李欣穎台北13日電）飛航安全及航班準點率往往是旅客評估航空公司效能的指標，美國3大航空公司之一的聯合航空，近日首度向台灣媒體展示航管中心（Network Operations Center），值得一提的是，有鑒於網路資訊流通迅速，聯航還設有一個20人小組，全天候監控社群媒體，以迅速回應突發狀況。

但也多虧了系統性的管控，航管中心的運作其實並沒有外界想像的那麼緊張。記者參訪時，見到航管人員正在吃蛋糕慶祝的有趣景象，氣氛如同一般辦公室。

洛夫曼解釋，要有效管理航班，每天早上6點到晚上10點的「尖峰時段」至少有420名員工執勤，他們最主要的工作是班機派遣、承重及油耗計算、航路規劃、機組員調度、班機維修及干擾控管等。

除此之外，中心有可以隨時和機長溝通的地對空通訊設備，也有自己的氣象專家，所有資訊先匯報到各單位，再統一呈現在大型螢幕牆上，供單位主管橫向聯繫時參考。航管員工將螢幕牆前的決策中心稱作「橋樑（The Bridge）」，兩邊各是寬體及窄體客機營運單位，此外，洛夫曼也展示了危機處理的大型會議室。

他說，空中的緊急情況包羅萬象，例如光是為了因應乘客健康的突發狀況，每年就有200架班機必須臨時改道。

他說，聯航光是在美國本土，就有7個樞紐機場，分別位於芝加哥、洛杉磯、華府、丹佛、紐約、休士頓及舊金山，隨著航網持續擴大，航管中心也有擴張的計畫。

洛夫曼說，聯航是美籍航空中第一家建置高端航管系統的公司，後來美國航空也跟進，達美航空則是採用另一套作業系統；過去5個月來，聯航的準點率在3家業者中居首。（編輯：張聲肇）1070613