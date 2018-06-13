樂活長青　高市府舉辦趣味龍舟活動慶端午

高雄市政府社會局長青中心熱鬧慶端午，於昨( 12 )日在市府中心一樓大廳舉辦趣味龍舟競賽，為即將到來的端午節增添了節慶氣氛，現場充滿熱鬧歡樂的氛圍。

首先由長青中心日間託老手語帶動班長輩們以時下最夯的海草舞為活動熱鬧揭開序幕，簡單的動作帶著長輩一起舞動肢體熱身，接著由國寶級講古老師郭琇鶴帶來「趣味講古話端午-白蛇傳」的橋段，精彩的說唱表演，猶如白素貞與法海禪師就在現場鬥法一般，最終白素貞被收服於雷峰塔，也贏得長輩們熱烈的掌聲。



▲長青中心長輩以時下最夯海草舞為活動熱鬧揭開序幕。（圖／高社會局提供 , 2018.06.13）