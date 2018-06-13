樂活長青　高市府舉辦趣味龍舟活動慶端午

高雄市政府社會局長青中心熱鬧慶端午，於昨( 12 )日在市府中心一樓大廳舉辦趣味龍舟競賽，為即將到來的端午節增添了節慶氣氛，現場充滿熱鬧歡樂的氛圍。
首先由長青中心日間託老手語帶動班長輩們以時下最夯的海草舞為活動熱鬧揭開序幕，簡單的動作帶著長輩一起舞動肢體熱身，接著由國寶級講古老師郭琇鶴帶來「趣味講古話端午-白蛇傳」的橋段，精彩的說唱表演，猶如白素貞與法海禪師就在現場鬥法一般，最終白素貞被收服於雷峰塔，也贏得長輩們熱烈的掌聲。
▲長青中心長輩以時下最夯海草舞為活動熱鬧揭開序幕。（圖／高社會局提供 , 2018.06.13）
活動高潮則是趣味龍舟競賽，邀請 20 位 65 歲以上長者報名參加，其中有 10 位長輩年紀超過 80 歲，除了開心地跟大家一起參加活動，也展現他們童心未泯的一面。參賽長輩們在主持人一聲令下，努力將造型龍舟內的水上乒乓球吹向終點，有的長輩因為吹氣力道過大，乒乓球反而掉落水杯外，只好再從起點開始；也有長輩因為氣力不足，遲遲無法將乒乓球吹向終點，增添了遊戲的緊張歡樂氣氛，而現場觀眾此起彼落的加油聲，更讓參賽者展現十足精神與活力。
參賽者當中年紀最大的是 93 歲的吳愛珍阿嬤，阿嬤平時每天都會到中心參加日間託老活動課程，除了活動筋骨也結交了不少好朋友，得知中心端午節慶祝活動後，隨即報名參加。比賽過程中，除了展現她健康的活動力，也讓在場的觀眾見識到高齡長者的活力。
歷經精彩激烈的比賽後，冠、亞、季軍出爐，由長青中心頒發禮券獎勵。此外，炎炎夏日是疫病流行期，長青中心也特別提供艾草手工皂用以辟邪驅病之意，祝福長輩健康活力慶端午。