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中鼎營運報喜 拿下印度阿達尼2.4億美元天然氣工程

鉅亨網2018/06/13 17:25
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台灣最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，由母公司中鼎攜手集團旗下中鼎印度 (CINDA) 公司，取得印度阿達尼 (Adani) 集團天然氣接收站氣化設施專案。專案金額 2.4 億美元，預計 2020 年年中完工。

中鼎工程目前有 2 項工程在印度執行，本次天然氣接收站氣化設施專案是中鼎集團首度與阿達尼集團合作，中鼎看好，2.4 億美元只是總合約一部分，後續潛在的印度電廠建設標案，陸續還會啟動招標。

中鼎本次拿下此南亞地區標案，地點位於印度東岸奧里薩省 (Odisha) 達姆拉 (Dhamra) 港，工期約 3 年，完工後年產 500 萬噸天然氣，除可促進當地經濟發展，更可提供乾淨燃料予該地區煉油廠、肥料廠及工業使用，及協助都市燃氣輸配管網的發展，達成印度政府的 Green India 政策。

阿達尼集團則是印度跨國企業，是印度前五大集團之一，在印度有「港口之王」美譽，本案工程所在地，即為阿達尼集團擁有 10 個經營權的港口之一。 

中鼎集團指出，該集團得以在此次激烈競爭中脫穎而出，主要憑藉多年累積的價值工程能力，提出廠區佈置優化、建築材料最佳化及施工工法優化等方案，確保專案品質同時節省業主成本，最後贏得阿達尼集團首次青睞，成為印度天然氣接收站建廠市占率第一的統包工程承攬商。

中鼎長期深耕印度市場，自 2008 年起在當地成立中鼎印度公司，並陸續取得 Petronet LNG Limited 公司分別位於 Kochi 和 Dahej 的天然氣接收站建廠及擴廠工程，已在當地的石化、天然氣接收站及工業廠房等產業奠定穩固市場，並多次以優異的工程執行能力榮獲印度國家級獎項的肯定。

本案之取得，除了更加鞏固中鼎在印度市場的拓展，於專案執行過程中所需的器材設備，亦可望帶動台灣供應鏈前進印度市場，為台灣企業進軍印度開路，為政府南向政策再創佳績。

中鼎去年新簽約案量少，讓當年手中在建工程量只有 1663 億元，是近 4 年來最少的。中鼎認為，今年樂觀原因是因去年許多案量遞延到今年，加上油價上漲，讓國內及海外市場煉油、石化廠標案增加。

法人預估，今年中鼎新簽約金額可望由去年的 444 億元，回升至 700 億元，且新簽約金額 40% 以上來自台灣，因台灣工程成本較容易控管，有助穩定今年的毛利率表現。

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