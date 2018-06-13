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許立明視察岡橋污水處理廠　預計6月底完成測試通水

記者許高祥／高雄報導2018/06/13 18:37
▲岡山橋頭污水處理廠。（圖／高水利局提供 , 2018.06.13）
▲岡山橋頭污水處理廠。（圖／高水利局提供 , 2018.06.13）

高雄市長許立明今( 13 )日前往視察岡山橋頭污水處理廠工程，該廠全期每日可處理5萬噸污水，第一期工程完成後每日可處理 2 萬噸污水，目前正進行試車，預計今年 6 月底完成測試通水。許立明表示，工程完工後將有效改善阿公店溪、典寶溪的河川污染問題，提升市民居家環境衛生及生活品質。 


▲許立明視察岡山橋頭污水處理廠。（圖／高水利局提供 , 2018.06.13）

高市水利局指出，高雄市的用戶接管率從縣市合併前的 25.67 %，至今成長至 41.6 %，管線佈設總長度達到 1391 公里，高雄市自 104 年起連續三年榮獲內政部營建署辦理各縣市政府污水下水道建設計畫年度評鑑全國第一，目前已完成岡山及橋頭區污水主幹管及部份分支管，配合岡橋污水廠完工後，接續將於今年完成 2000 戶用戶接管，以改善市民居家環境品質及恢復河川水質。

許立明表示，污水下水道因埋設於地底下，被稱為看不見的建設，縣市合併前，大岡山、橋頭地區幾乎沒有設置污水處理。為改善環境衛生問題，市府立即規劃污水主次幹管、分支管網、用戶接管，以及最重要的污水系統心臟「岡山橋頭污水處理廠」等建設，自 102 年起， 10 年間預計投入 100 億建設經費，另營建署已核定「岡橋與楠梓污水廠再生水評估案」，未來將可提供工業用戶產業用水，利用再生水的循環使用，解決產業用水需求，也不會排擠一般民生用水。 

關鍵字岡山橋頭污水處理廠高市水利局許立明
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