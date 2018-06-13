金管會鼓勵金融整併 擬放寬資本計提

金管會日前公布金金併有三大方向，一是以金控為主體發動，且首次參股比率由25%降到10%；二是非合意併購適用；三是只限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併、公公併等公股行庫。

外界關注金融監督管理委員會日前公布的金金併政策，顧立雄今天出席第九屆台灣權王大賽啟動記者會，會後受訪時表示，他不敢訂金金併的關鍵績效指標（KPI），但為利金金併推動，將提供資本計提誘因。

顧立雄指出，所謂資本計提誘因，即金控若拿出新台幣100億元金金併時，100億元要從自有資本扣除，會影響金控的資本適足率，但若把這100億元放在風險性資產項下，並有一定的風險係數時，這樣就比較不會影響金控的資本適足率。

至於資本計提誘因適用期間為金控首次參股的10%，還是之後一定期間內增持持股至具控制權時適用，顧立雄表示，這都在金管會考量範圍內。

同時，顧立雄也說，為避免金金併政策淪為金管會閉門造車的政策，因此，11日對外界拋出金金併議題後，找了4家民營業者與會討論，而且，找這4家業者沒有特別意涵，只是純粹聽取意見。

金管會11日邀請國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明興、元大銀行董事長范自強以及中國信託銀行董事長童兆勤，討論金金併議題。

顧立雄表示，大家對金金併有很多的指教，如民民併以外，有沒有公民併、民公併等，但坦白講，公民併、民公併比較容易有弊端產生的疑慮，所以金融整併先從民民併開始，比較不會有這樣的疑慮。

他說，公股銀行的管理權責不在金管會，金管會要尊重財政部的意見。但若金金併政策推行順利的話，也許財政部再考量看看。（編輯：張均懋）1070613