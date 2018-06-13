NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

金管會鼓勵金融整併 擬放寬資本計提

中央社2018/06/13 17:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）為鼓勵金融整併，金管會除放寬金融業併購的首次參股門檻外，金管會主委顧立雄今天表示，金金併將提供資本計提誘因，以利金控發動整併。

外界關注金融監督管理委員會日前公布的金金併政策，顧立雄今天出席第九屆台灣權王大賽啟動記者會，會後受訪時表示，他不敢訂金金併的關鍵績效指標（KPI），但為利金金併推動，將提供資本計提誘因。

金管會日前公布金金併有三大方向，一是以金控為主體發動，且首次參股比率由25%降到10%；二是非合意併購適用；三是只限定金融業民民併，不觸及公民併、民公併、公公併等公股行庫。

顧立雄指出，所謂資本計提誘因，即金控若拿出新台幣100億元金金併時，100億元要從自有資本扣除，會影響金控的資本適足率，但若把這100億元放在風險性資產項下，並有一定的風險係數時，這樣就比較不會影響金控的資本適足率。

至於資本計提誘因適用期間為金控首次參股的10%，還是之後一定期間內增持持股至具控制權時適用，顧立雄表示，這都在金管會考量範圍內。

同時，顧立雄也說，為避免金金併政策淪為金管會閉門造車的政策，因此，11日對外界拋出金金併議題後，找了4家民營業者與會討論，而且，找這4家業者沒有特別意涵，只是純粹聽取意見。

金管會11日邀請國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明興、元大銀行董事長范自強以及中國信託銀行董事長童兆勤，討論金金併議題。

顧立雄表示，大家對金金併有很多的指教，如民民併以外，有沒有公民併、民公併等，但坦白講，公民併、民公併比較容易有弊端產生的疑慮，所以金融整併先從民民併開始，比較不會有這樣的疑慮。

他說，公股銀行的管理權責不在金管會，金管會要尊重財政部的意見。但若金金併政策推行順利的話，也許財政部再考量看看。（編輯：張均懋）1070613

珍奶用湯匙說惹議 蔡英文要...本土社團：掛五星旗不屬言論...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan