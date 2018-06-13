本土社團：掛五星旗不屬言論自由 籲政府取締

本土社團表示，言論自由、表現自由、新聞自由等人權的保障是有對象範圍，與中國勢力掛鉤的政黨團體與媒體，都不應該是表現自由和言論自由的保障範圍。呼籲民主進步黨政府應該積極取締在台灣插五星旗及協助北京政府併吞台灣的政黨團體與媒體。

台灣社下午召開「懸掛五星旗」和「鼓吹中國併吞台灣」都不屬於言論自由的保障範圍記者會。台灣社、台灣北社、南社等本土社團大集結。

（中央社記者劉麗榮台北13日電）台灣社等本土社團今天表示，「懸掛五星旗」與「鼓吹中國併吞台灣」都不應該屬於言論自由的保障範圍，並呼籲政府確立敵我意識，加強國安，對於懸掛五星旗加以取締。

台灣憲法學會理事長許慶雄說，言論自由不包括詐騙、欺騙、散布恐嚇威脅言論、假新聞等，而是保障正面、正確，維護自由民主的言論跟表現。

台灣社社長張葉森說，台灣、中國最大的不同是台灣是民主國家，中共領導人習近平說要尊重台灣的社會制度和生活方式，但中華民國國民、非政府組織（NGO）工作者李明哲到中國「被消失」，五星旗在西門町亂竄，彰化二水的碧雲禪寺被改造為「中國共產黨社會主義基地」，員警還說要保護其言論自由。

張葉森認為，中國的滲透做到入島、入戶、入心，國安單位應加強國安，政府要加強心理國防。

台灣社副社長余文儀表示，政府要確立敵我意識，中國從媒體、文化、教育等方面，無孔不入滲透台灣，，政府要展現魄力。

有民眾去年9月27日在國發會公共政策網路參與平台提點子提案，建議增設中華民國刑法條文分裂國土外患內亂罪，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，10月22日通過5000人次附議門檻而成案。法務部今年一月回應，不符憲法保障人民言論自由意旨，提案不予採納。（編輯：林興盟）1070613