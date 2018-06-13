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蔡英文「用吸管喝珍奶」照被翻出　網友：這打臉力道太猛

創意中心／綜合報導2018/06/13 17:41
▲外交部10日晚間在台北賓館舉辦中華民國106年國慶酒會，總統蔡英文（前中）、副總統陳建仁（前左）和與會外賓一起品嚐台灣小吃，蔡總統也當場喝起珍珠奶茶。中央社記者裴禛攝106年10月10日
▲外交部10日晚間在台北賓館舉辦中華民國106年國慶酒會，總統蔡英文（前中）、副總統陳建仁（前左）和與會外賓一起品嚐台灣小吃，蔡總統也當場喝起珍珠奶茶。中央社記者裴禛攝106年10月10日

環保署日前宣布「明（ 2019 ）年起將限用塑膠吸管」草案，讓民眾質疑「請問喝珍珠奶茶要怎麼辦？」，結果有環保署官員神回應「可以用湯匙喝啊」引發爭議。

然而，民進黨立委林靜儀今日稍早也在臉書PO照表示十多年來自己在台中知名珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙，更反問「用湯匙喝珍奶很離譜？」

對此，有網友在社群平台PO出一系列林靜儀委員過去在立法院使用「塑膠吸管」的打臉照，他認為如果林靜儀委員真的想推行限塑政策「那不止是在辦公室進行，也不止是針對珍珠奶茶吸管，連（照片中的一般飲料）這種吸管也不要使用，才能為人民做最好的示範」

該貼文立即引發眾多網友熱烈討論，有人認為「支持黃國昌，立委說謊直接撤職」、「那些吸管有台灣價值，不算啦...」、「這個打臉太猛」

更有網友在下方留言貼出，總統蔡英文去年（2017）在國慶酒會用吸管品質珍珠奶茶的畫面，讓網友瞬間崩潰表示「政府官員們要禁制人民用吸管，環保救海龜，結果自己狂用吸管？」


▲外交部10日晚間在台北賓館舉辦中華民國106年國慶酒會，總統蔡英文（前右）邀請宏都拉斯共和國副總統葛芭拉（Ava Rossana Guevara Pinto）（前左）品嚐台灣特色飲品珍珠奶茶。中央社記者裴禛攝106年10月10日

關鍵字蔡英文吸管塑膠吸管珍珠奶茶珍奶
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