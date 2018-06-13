蔡英文「用吸管喝珍奶」照被翻出　網友：這打臉力道太猛

環保署日前宣布「明（ 2019 ）年起將限用塑膠吸管」草案，讓民眾質疑「請問喝珍珠奶茶要怎麼辦？」，結果有環保署官員神回應「可以用湯匙喝啊」引發爭議。

然而，民進黨立委林靜儀今日稍早也在臉書PO照表示十多年來自己在台中知名珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙，更反問「用湯匙喝珍奶很離譜？」

對此，有網友在社群平台PO出一系列林靜儀委員過去在立法院使用「塑膠吸管」的打臉照，他認為如果林靜儀委員真的想推行限塑政策「那不止是在辦公室進行，也不止是針對珍珠奶茶吸管，連（照片中的一般飲料）這種吸管也不要使用，才能為人民做最好的示範」