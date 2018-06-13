荷蘭推自行車通勤 提騎車享交通補助構想

（中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電）荷蘭政府推行自行車有新構想，希望企業給予騎車上班員工補助，初步構想是日騎10公里每週享19歐元（約新台幣680元）交通補助，目標是在未來數年內減少20萬名開車通勤族。

荷蘭平坦的地勢加上完善的車道建設，讓荷蘭人早已習慣以自行車代步，根據2016年統計，近1700萬的總人口中，有逾2000萬台自行車，顯示有些人不只擁有一台自行車。

而荷媒今天熱烈討論的一項話題是交通部已向國會提出一項新構想，希望企業能夠鼓勵員工騎自行車上班，基準以每公里0.19歐元計算，以每天騎10公里上班的員工為例，每週可以得到19歐元補助，至於公司則可能得到稅收抵減，盼在未來數年內可以減少20萬名開車通勤族。