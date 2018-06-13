NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

荷蘭推自行車通勤 提騎車享交通補助構想

中央社2018/06/13 17:31
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電）荷蘭政府推行自行車有新構想，希望企業給予騎車上班員工補助，初步構想是日騎10公里每週享19歐元（約新台幣680元）交通補助，目標是在未來數年內減少20萬名開車通勤族。

荷蘭平坦的地勢加上完善的車道建設，讓荷蘭人早已習慣以自行車代步，根據2016年統計，近1700萬的總人口中，有逾2000萬台自行車，顯示有些人不只擁有一台自行車。

而荷媒今天熱烈討論的一項話題是交通部已向國會提出一項新構想，希望企業能夠鼓勵員工騎自行車上班，基準以每公里0.19歐元計算，以每天騎10公里上班的員工為例，每週可以得到19歐元補助，至於公司則可能得到稅收抵減，盼在未來數年內可以減少20萬名開車通勤族。

荷蘭交通部認為減少塞車、減少廢氣排放及促進民眾健康，有必要讓民眾覺得騎車更有吸引力，因此也將投入更多預算進行車道及自行車停車站建設。

而荷媒今天也對這項議題有許多討論，一家媒體進行「你在什麼情況下騎車上班」的網路調查，發現有25%民眾不管刮風下雨都會騎車上班，但也有29%覺得公司距離太遠從不騎車上班，另有21%民眾表示如果購買電動自行車有補貼則會考慮騎車上班。

從這份調查中可以看出還有很多荷蘭民眾可以被改變，但補貼構想能否獲得支持尚待討論。

根據駐荷蘭代表處資訊，荷蘭2017年新自行車銷量成長3.2%。共售出95萬7000輛，其中29萬輛為電動自行車。（編輯：高照芬）1070613

本土社團：掛五星旗不屬言論...海基會：台商子女夏令營連續...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan