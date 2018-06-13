端午健康食粽　穴道按摩消食積

1、糯米飯的升糖指數(GI)很高，比起白飯、白吐司來得高 (糯米飯GI值132相對白米飯GI值91）。高GI值食物會促 進血糖上升、血糖波動、體內脂肪堆積，不利糖尿病患的血糖控制，也會導致減肥失敗。糯米造成升糖快主要有兩個原因，含膳食纖維少、大多是支鏈澱粉，在胃裡易黏滯引起胃酸增多、飽脹不適，到了腸內卻易被分解為小分子，快速的被消化吸收變為血糖。糖尿病患者一定要搭配高膳食纖維的蔬菜才能增加膳食纖維的攝入，延緩糯米消化速度，減緩血糖升高程度。

端午節許多人都喜愛吃粽子來應景，各地包的粽子饀料有甜有鹹樣式有大有小，但糯米不僅熱量高又缺乏膳食纖維、不易消化，嘉義基督教醫院張靜芬營養師提醒民眾吃的時候必須注意一些保健的要點。中醫部陳嘉帆醫師也建議，麥芽茶，麥芽可以消除米麵所造成的消化不良，惟哺乳中的媽媽要注意使用過多可能會導致退乳。

2、粽子用的餡料和調料大多是高熱量，包肉的粽子熱量約450- 550大卡，包豆沙的粽子約500-600大卡。因此，不只要計較糯米飯的GI值，也要注意餡料的熱量。建議粽子的食材最好選用少油、低糖、多纖維，才能健康又享瘦。

3、胃腸不好的老人，例如胃病、胃食道逆流及十二指腸潰瘍病人千萬不能吃多粽子或糯米點心，很可能會加重病情。另外，吃粽子時常會佐以油膏或醬料，要提醒高血壓、腎臟病患者最好別加，以免攝取太高的鹽分。

4、建議肉粽餡料以豬後腿肉取代五花肉可減些油脂，米豆取代部份糯米改善粽子的黏滯性，緩解吃後腹脹、不易消化的現象，還可以加入胡蘿蔔丁配色又增加膳食纖維，同時注意醬料的使用，並搭配有助消化的蔬菜會更健康。

陳嘉帆建議，要改善因糯米導致不易消化的腹脹「食積」，可考慮喝點麥芽茶，麥芽可以消除米麵所造成的消化不良，惟哺乳中的媽媽要注意使用過多可能會導致退乳。另外肉粽除了糯米外還有肉類和油脂，食用過多也是容易導致消化不良，此時可吃一些山楂， 來幫助消化油膩肉食。按摩也可以稍微緩解消化不良導致的腹脹，部位如下：

1、沿著肚臍周圍順時針按摩，可以順著大腸的蠕動方向由升結腸、橫結腸到降結腸，幫助代謝排出外。肚臍周圍也有許多幫助消化的穴道。

2、內關穴：有和胃、降逆、止嘔的作用，對於消化不良腹脹噁心想吐，可能有幫助。

3、合谷穴：有和胃通腸的功效，對消化不良有幫助。

4、足三里穴：可以調理脾胃，和腸消滯。

如果不適感持續無法緩解時，建議仍應尋求醫療協助。