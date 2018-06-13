NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

汽車零組件需求旺 劍麟斥近6億元前進波蘭設廠 明年

鉅亨網2018/06/13 17:37
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 今 (13) 日召開股東常會，展望後市，劍麟看好汽車事業營運可望成長，除在台灣南投和中國湖洲兩大生產基地增加導入自動化設備，更將前進波蘭設立新廠，今年資本支出約 5-6 億元，預計明年第 3 季完工投產，成長動能無虞。

劍麟今日順利通過 2017 年盈餘分配案，並決議配發每股現金股利 5.24 元，配息率約 72%，

劍麟指出，波蘭廠資本支出約 5-6 億元左右，目前已確認接下的訂單約每年 2 億元產值，尚有其他訂單正在洽談，若按照工程進度，預計明年第 3 季可完工投產。

就今年來看，劍麟說明，已順利切入量產行人保護裝置、新款避震器等多項安全零組件新產品，並隨著主要客戶在地化生產需求，擴增生產基地和產線，台灣南投和中國湖洲兩大生產基地均導入自動化設備。

劍麟目前產品有兩大類，汽車安全部件及展家事業部，占營收比重約 75% 和 25%；其中，汽車安全部件主要是生產汽車安全氣囊金屬部件、預縮式安全帶精密導管、方向盤轉向系統組件等，主要客戶為 Autoliv、Takata 和 TRW，此三大客戶供應全球 85% 汽車安全氣囊模組；而展家事業部則主要生產展示架產品。

劍麟樂觀看待，隨著新舊產品組合調整、新產能注入和產能優化，後市營運有望繳出優於產業平均水準。

此次股東會中，劍麟也完成第 16 屆董監改選 (含獨立董事)，依公司章程規定票選出董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選董事 4 席包括黃正怡、黃正忠、魏永篤、孟卿投資股份有限公司代表人張原禎，獨立董事為施耀祖、吳素環和張莎未，而後董事會推選黃正怡續任新一屆董事長。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字汽車零組件劍麟車市景氣汽車安全零件headline
騰輝今年營收可望成長2位數...市場需求有放緩風險 IEA...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan