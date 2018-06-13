汽車零組件需求旺 劍麟斥近6億元前進波蘭設廠 明年

劍麟指出，波蘭廠資本支出約 5-6 億元左右，目前已確認接下的訂單約每年 2 億元產值，尚有其他訂單正在洽談，若按照工程進度，預計明年第 3 季可完工投產。

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 今 (13) 日召開股東常會，展望後市，劍麟看好汽車事業營運可望成長，除在台灣南投和中國湖洲兩大生產基地增加導入自動化設備，更將前進波蘭設立新廠，今年資本支出約 5-6 億元，預計明年第 3 季完工投產，成長動能無虞。

就今年來看，劍麟說明，已順利切入量產行人保護裝置、新款避震器等多項安全零組件新產品，並隨著主要客戶在地化生產需求，擴增生產基地和產線，台灣南投和中國湖洲兩大生產基地均導入自動化設備。

劍麟目前產品有兩大類，汽車安全部件及展家事業部，占營收比重約 75% 和 25%；其中，汽車安全部件主要是生產汽車安全氣囊金屬部件、預縮式安全帶精密導管、方向盤轉向系統組件等，主要客戶為 Autoliv、Takata 和 TRW，此三大客戶供應全球 85% 汽車安全氣囊模組；而展家事業部則主要生產展示架產品。

劍麟樂觀看待，隨著新舊產品組合調整、新產能注入和產能優化，後市營運有望繳出優於產業平均水準。

此次股東會中，劍麟也完成第 16 屆董監改選 (含獨立董事)，依公司章程規定票選出董事 7 席 (含獨立董事 3 席)，新當選董事 4 席包括黃正怡、黃正忠、魏永篤、孟卿投資股份有限公司代表人張原禎，獨立董事為施耀祖、吳素環和張莎未，而後董事會推選黃正怡續任新一屆董事長。