海基會：台商子女夏令營連續14年爆滿

（中央社記者繆宗翰台北13日電）中國大陸近來吸納台灣學生赴陸，但台商子女返台意願並未因此受影響，海基會今年舉辦的暑期營隊仍然爆滿。上海台商子女學校則表示，高中部畢業生回台升學比例仍可達7成。

海峽交流基金會今天下午舉行新聞背景說明會，發言人管安露表示，今年是海基會連續14年舉辦台商子女夏令營，參加學員為國小3到6年級的學生，7月共3梯次已完全額滿。

她表示，這次的活動將在台中朝陽科技大學舉辦，主題為「戀戀台灣」。6天5夜的活動將帶學員走訪苗栗、雲林、台中等地，希望能增進台商子女對台灣多元文化風貌認同與了解，以及對家鄉的情感。