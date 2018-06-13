海基會：台商子女夏令營連續14年爆滿

（中央社記者繆宗翰台北13日電）中國大陸近來吸納台灣學生赴陸，但台商子女返台意願並未因此受影響，海基會今年舉辦的暑期營隊仍然爆滿。上海台商子女學校則表示，高中部畢業生回台升學比例仍可達7成。
海峽交流基金會今天下午舉行新聞背景說明會，發言人管安露表示，今年是海基會連續14年舉辦台商子女夏令營，參加學員為國小3到6年級的學生，7月共3梯次已完全額滿。
她表示，這次的活動將在台中朝陽科技大學舉辦，主題為「戀戀台灣」。6天5夜的活動將帶學員走訪苗栗、雲林、台中等地，希望能增進台商子女對台灣多元文化風貌認同與了解，以及對家鄉的情感。
管安露指出，中國大陸近年舉辦許多類似活動都不收取任何費用，台商卻願意花錢讓子女回台參加海基會的活動，且連續14年來每場活動都爆滿，代表台商對家鄉仍具有濃厚向心力。
關於台商子女今年度回台升學狀況，上海台商子女學校台北辦事處主任盧郁文今天接受中央社記者採訪表示，上海台校今年度的畢業生約120多人，透過學測成績申請台灣大專院校的畢業生大約80、90人，回台求學約在7成左右。
華東台商子女學校台北辦事處主任陳珊珊向中央社記者表示，華東台校今年度的高中部畢業生約130人左右，依照往年經驗，扣除出國留學，回台升學人數大約會有5成。
據了解，東莞台商子女學校高中畢業生今年度透過繁星申請入學人數也向上攀升，共有46名學生上榜，相較去年增加5人，其中錄取公立大學有16人，比去年多1人。但回台求學總人數，尚須待大學指定科目考試、分發入學結束後才能確定。
對於台商子女回台求學，管安露表示，台商子女學校使用的是台灣的教材與學制，畢業生回台就學意願一直都相當高。台商願意讓子女進入台商子女學校就讀，而非送進大陸學校，顯示台商對台灣的情感連結。（編輯：林克倫）1070613