回應機構兒童性侵 澳洲總理將正式道歉

去年12月發布的最終調查報告提出409項建議，其中包括正式道歉。

澳洲皇家回應兒童性侵委員會（Royal Commissioninto Institutional Response to Child SexualAbuse）耗時5年詳加調查數十年來、數以千計發生在澳洲教堂、孤兒院、體育俱樂部、青年團體和學校的侵犯事件。滕博爾今天作出回應，決定正式道歉。

（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今天同意，將向機構兒童性侵案受害者正式道歉，向他們揭露如此大規模問題的勇氣和傷痛致意。

滕博爾說：「我見過的那些受害者，他們說了那些個人經歷，我只能稍微理解他們蒙受的遭遇，遭到那些本應保護、照顧他們的人和機構背叛。」

「我10月22日將在坎培拉向機構兒童性侵事件的倖存者、受害者和家屬，代表國家道歉。」

屆時適逢澳洲全國兒童週。滕博爾說，選定這個日期，以「將我們對過去的體認，和對澳洲兒童未來安全福祉的承諾，兩相結合」。

當局描繪坎培拉當局對委員會調查結果的官方回應，並說他們將設置負責兒童安全的專屬辦公室，協助推廣防範兒童性侵的全國策略。

補償計畫是另一項重要建議，將透過諮詢、心理照護和財務資助來支持受害者。

澳洲各省政府都已簽署7月1日正式生效的補償計畫，將提供受害者最高15萬澳元（約新台幣339萬元）的補償金。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070613