昆凌管教小周周　慘遭女兒反嗆「你態度不好」

昆凌今（13）日出席知名品牌代言活動，她透露剛與周杰倫、小周周從美國回來，被問到小孩會不會在飛機上吵鬧，昆凌突然自爆小周周過去曾經在飛機上哭鬧，讓她超無奈，只好抱著小周周躲在廁所裡的趣事。

昆凌笑說當時抱著哭鬧不休的小周周到廁所，兩人尷尬的對望，讓她超無奈的說：「現在要幹嘛？」還笑說當時老公周杰倫應該在睡覺，完全不受打擾。聊到小孩的情緒很難控制，昆凌表示，「跟她（指小周周）可以講道理，但要等到她情緒冷靜下來。」接著爆料最近小周周做錯事被指正，小周周竟然反而指責昆凌：「你態度不好」，讓昆凌傻眼。