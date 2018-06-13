昆凌管教小周周　慘遭女兒反嗆「你態度不好」

昆凌今（13）日出席知名品牌代言活動，她透露剛與周杰倫、小周周從美國回來，被問到小孩會不會在飛機上吵鬧，昆凌突然自爆小周周過去曾經在飛機上哭鬧，讓她超無奈，只好抱著小周周躲在廁所裡的趣事。
昆凌笑說當時抱著哭鬧不休的小周周到廁所，兩人尷尬的對望，讓她超無奈的說：「現在要幹嘛？」還笑說當時老公周杰倫應該在睡覺，完全不受打擾。聊到小孩的情緒很難控制，昆凌表示，「跟她（指小周周）可以講道理，但要等到她情緒冷靜下來。」接著爆料最近小周周做錯事被指正，小周周竟然反而指責昆凌：「你態度不好」，讓昆凌傻眼。
▲昆凌曾經在飛機的廁所哄小周周。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.13）
這一次赴美是去看由巨石強森等人主演的《摩天大樓》試片，昆凌也在片中尬一角，昆凌被問到現在周董的語言程度如何，她開心的說：「他英文程度很好只是不敢講。」媒體追問能完整說出一整句嗎？昆凌隨即護航：「他可以講出完整的一段話，你們太小看他了～」
傳聞周董近來有機會製作新的電影，這趟美國行也有與一些製片人會面，對於是不是有機會有新作品，昆凌欲言又止地說：「可以期待....」著墨許久，似乎認為不應該透露太多，索性將真正答案推給周董：「你們問他好了。」昆凌進軍好萊塢，周杰倫過去也多次在好萊塢電影中出現，夫妻有無可能一起工作，昆凌開心回應：「不排斥。」
▲昆凌不排斥與老公周杰倫一起工作。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.13）