影／北港鎮農會端午送暖　家政班承傳愛心粽

端午節前，雲林北港鎮農會於今（ 13 )日舉辦「端午送暖-才藝傳承」，推廣「在地食材米食料理」，家政班員們每年都鼎力準備愛心粽贈與獨居長輩，今( 2018 )年更邀集在地青年農民及農會四健會會員一同學習包粽。家政班媽媽們不只在用料、口味、手藝上用心把絕活展現出來，教導四健小會員做為才藝傳承，讓傳統美味保存下來，希望集結大家的力量，讓獨居長者能感受滿滿溫馨。

總幹事林翠香表示，農會家政班媽媽手藝一級棒，而且用料實在，堅持用國產米食、在地鮮採花生、國產健康豬，香菇、油蔥酥、鹹蛋黃也是堅持國產食材，希望透過包粽活動，讓四健會員從學中做、做中學的精神體驗食農教育，從認識食材與親手製作食物來減少垃圾食品的攝取，運用在地食材推廣國產米食及在地好食材，倡導「食在地、享當季」，更希望透過農會的推廣活動，讓青年農民能留在自己的家鄉。

▲總幹事林翠香表示，透過農會的推廣活動讓青農返鄉。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)

主任翁靖惠表示，北港鎮獨居老人家庭多，大部份年青人出外打拚，沒有親人在身旁，所以每年農會的家政班媽媽們都會一起包愛心粽，透過華山基金會關懷獨居老人。秘書張鎔麒則指出，很開心代表立法委員張麗善前來和大家一起參加這個有意思的活動，感謝家政班媽媽傳承好手藝，包愛心粽給華山基金會獨居老人做公益活動。



▲總幹事林翠香表示，農會家政班媽媽手藝一級棒。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)



▲農會家政班員們每年都鼎力準備愛心粽贈與獨居長輩。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.13)