高麗航空成都首發 逾6成是中老年遊客

（中央社台北13日電）北韓高麗航空將於6月28日首航，開通平壤直飛成都包機航線。陸媒報導，目前多家旅行社的首發團報名人數已經爆滿，遊客以中老年為主，占60%至70%。

成都商報報導，目前高麗航空只開通過北京、上海、瀋陽等城市的定期航班，至於成都的航班將是中西部唯一一條平壤直飛航線，每週2次，該航班均是包機，此次北韓包機遊僅開放至今年十一假期期間。

此次高麗航空將會在旅遊旺季定期執行直飛，今年的直航季從7月至10月為期3個月，在7月至10月每週兩班成都、平壤對飛，乘坐直飛航班，只要4個多小時就能直達平壤，節省了不少時間。