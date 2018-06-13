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高麗航空成都首發 逾6成是中老年遊客

中央社2018/06/13 17:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北13日電）北韓高麗航空將於6月28日首航，開通平壤直飛成都包機航線。陸媒報導，目前多家旅行社的首發團報名人數已經爆滿，遊客以中老年為主，占60%至70%。

成都商報報導，目前高麗航空只開通過北京、上海、瀋陽等城市的定期航班，至於成都的航班將是中西部唯一一條平壤直飛航線，每週2次，該航班均是包機，此次北韓包機遊僅開放至今年十一假期期間。

此次高麗航空將會在旅遊旺季定期執行直飛，今年的直航季從7月至10月為期3個月，在7月至10月每週兩班成都、平壤對飛，乘坐直飛航班，只要4個多小時就能直達平壤，節省了不少時間。

據了解，成都直飛北韓首發團從今年5月開始接受遊客預訂，從預訂情況看，6月28日首發團名額已全部被預訂，吸引的大多是中老年人，50歲以上的遊客占了60%至70%。

四川省青旅冠城分社的負責人陳響認為，大部分遊客對北韓有懷舊情懷，產品設計也主打「懷舊牌」。首發團陳姓遊客表示，以前就想去看看中朝友誼塔、三八線，這次直飛很方便，圓了一個「情懷夢」。

但不少遊客對成都直飛平壤包機旅遊團存有擔憂。對此，陳響表示，高麗航空執飛機型為圖204，目前已對航線進行驗證飛行。包機接待社為朝鮮國旅，是北韓最大的旅行社，整體水準並不差。（編輯：陳家倫/翟思嘉）

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