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涉妨害公務案 李婉鈺出庭說明案發經過

中央社2018/06/13 17:43
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北13日電）新北市議員李婉鈺涉犯妨害公務等罪嫌遭檢方起訴。台北地方法院今天開庭，李婉鈺否認犯罪，也說檢察官講的不是事實，並說明案發經過，是擔心張碩文安危才去找他。

台北地檢署起訴書內容，李婉鈺去年11月28日晚上9時左右打電話邀約前立委張碩文外出飲宴，遭張拒絕；李婉鈺酒後於11月29日凌晨0時左右到張碩文的公寓大廈按門鈴找人。李婉鈺進入大廈後，多次按張碩文住處的門鈴，並用手拍打鐵門。

起訴書指出，有住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方起口角。員警獲報處理，李婉鈺拉扯林姓員警的錄影設備，也侮辱王姓員警是「穿著制服的流氓」，動手打王的臉部。

台北地檢署偵辦後在3月15日依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴李婉鈺。

北院今天開庭，李婉鈺表示，去年11月28日晚上9、10時左右，張碩文打視訊電話給她，拿一把安眠藥說要吃；她擔心張碩文的安危，行程結束後趕到中山醫院找他，沒有找到人，才去張的住處按門鈴、拍鐵門找人。

李婉鈺指出，當時有一名女住戶出來查看，罵她「是花癡嗎、沒有別的男人可以找嗎」，越罵越難聽，雙方才起口角；後來有2名警察（身材一高一矮）到場，自己遭高的員警從後方拉住，矮的員警則用手壓到她的胸部及拉住右手。

李婉鈺說，後來身高較高的警察把密錄器拿下來，她就去阻止、伸手要拿，結果被矮的員警打手、踹，自己才說「你是穿制服的流氓嗎、你怎麼可以這樣」；到樓下時，看到矮的員警站在警車旁在抖腳、嚼口香糖，她就說「你在囂張什麼」，接著一拳打過去。

李婉鈺的律師表示，李婉鈺對客觀事實沒有過多的爭執，有爭執的地方是主觀犯意。妨害公務部分，應是法律評價問題，當時的狀況應為非執行公務；強制未遂部分，李婉鈺所為是對物的脅迫，並不是對人的惡害通知；縱算認為被告在案發時的行為有所不當，但是否能以違反社會秩序維護法規定來處理。

蒞庭檢察官則說，李婉鈺一再強調是為了關心張碩文的身體健康，才在深夜到場，這樣的善念可以肯定，但這也要考慮張與其家人是否願意接受，希望李婉鈺思考審判長曉諭關於犯後態度等問題。

法官庭末諭知，7月25日下午開庭續行準備程序。（編輯：李亨山）1070613

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