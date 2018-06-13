伊凡潔琳莉莉竟是第一代《神力女超人》　靠「猴子」功力

伊凡潔琳莉莉在現場表示，當《蟻人》的團隊找她演出黃蜂女時，她第一個反應是大笑，以為人家在開玩笑，因為她從來不知道蟻人或黃蜂女是誰，直到大家說這是漫威的超級英雄而且非常有名時，她去Google才知道蟻人和黃蜂女為何，至於漫畫人物，伊凡潔琳莉莉從小就只知道「神力女超人」，而且超級崇拜這位女英雄。

伊凡潔琳莉莉為了宣傳漫威電影《蟻人與黃蜂女》特地來台，今（13）日更接受台灣媒體專訪，才一進媒體室，她馬上展現強大社交力，看到媒體排排坐在她眼前太有距離感，立刻建議她要跟大家圍坐成一圈，這樣聊起來比較開心，讓媒體大感驚艷，接著每個人就七手八腳搬椅子到伊凡潔琳莉莉跟前，整個緊張氣氛也隨即輕鬆起來。

她說：「我和我大姊在小時候，還曾經有一次在家裡扮演『神力女超人』，當我們二個從樓梯高處想要跳下來時，我大姊一個步伐不穩，居然摔斷手臂，可見我們有多瘋『神力女超人』。」

而且更驚人的是，原來13年前，伊凡潔琳莉莉曾被徵詢過演出《神力女超人》，她透露當時她正在演出全球超夯影集《LOST檔案》，而且還是第一次擔綱當女主角，因此知名度大增，電影邀約也不斷，其中就包括《神力女超人》的團隊，她當時甚至都已經跟這個團隊碰面了，只可惜電影沒拍成，後來該團隊連換了好幾次，就到了大家現在所看到《神力女超人》，不過儘管當初沒拍成，伊凡潔琳莉莉仍大讚如今蓋兒加朵演出的《神力女超人》非常棒。

事實上，伊凡潔琳莉莉一畢業就主演《LOST檔案》一夕成名，也為她贏得「猴子」的綽號，因為她在劇中經常爬樹，而且爬得非常好，簡直不輸泰山，於是被劇組人員暱稱為「猴子」，可能就是因為她的矯健身手，讓「神力女超人」和「黃蜂女」都想找她演出。

伊凡潔琳莉莉也透露自己將出現在《復仇者聯盟4》中，只是她不能告訴媒體任何有關拍攝的內容，倒是為了「黃蜂女」她做了很多訓練，而且《蟻人與黃蜂女》光是動作團隊就有四組，有專門為打鬥或撞車或特效而成立的動作組，分工相當細膩。