小心體重失控　營養師教你如何做養生健康粽

端午節即將到來，面對台灣粽子種類多，有南部粽、北部粽、鹼粽等各式粽子，加上現代人追求美味的味蕾，餡料以油先熱炒，加入高熱量餡料，如五花肉、花生、鹹蛋黃等，1顆肉粽熱量可能就大於700大卡，若加上沾醬、花生粉，小心體重就會輕易失控。聖馬爾定醫院營養師施佩君表示，患有慢性疾病的長者不適宜不易消化的傳統粽。

為避免攝取過多的鈉，施佩君建議民眾食用時少沾醬，更可吃到食材的自然特色與香氣。粽子香味撲鼻讓人食慾大增，提醒大家勿攝取過量，食用時可搭配至少半碗青菜，增加膳食纖維質的攝取，希望民眾在這佳節到來的時刻，不僅享用到營養、美味的健康粽，還能感受到幸福、關懷的溫暖。最後，再次提醒大家：吃粽子要注意攝取量，或者利用其他食材來替代高熱量的餡料，並減少沾醬，才能吃得開心又健康。