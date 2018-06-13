〈遊戲旺季將至〉隆中新手遊預註冊破30萬人次 Q2

隆中網絡 (6542-TW) 今 (13) 日宣布，所代理的韓國知名開發商 SkyPeople 旗下手遊大作《FINAL BLADE：英雄不滅》，今日已在台港澳雙平台正式上線，搶在暑假前卡位旺季商機。法人認為，從《FINAL BLADE：英雄不滅》遊戲在韓國的佳績來看，該款手遊上市後，可望為隆中挹注強勁的營運動能，第 2 季營運表現可望優於首季。

《FINAL BLADE：英雄不滅》為韓國知名開發商 SkyPeople 所研發，在韓國上市兩周，就創下下載人次逾百萬的好成績，並攻佔韓國熱門遊戲榜前三名，獲玩家好評，而隆中取得其台港澳獨家代理權，該款手遊正式上線前，事前預約活動註冊人次已突破 30 萬。