M17美國掛牌喊卡 承銷商出包是關鍵

（中央社記者吳家豪台北13日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團今天宣布暫緩在紐約證交所上市計畫。知情人士表示，關鍵是承銷商德意志銀行的特定投資人開戶出狀況，尚未確定是否求償。

中央社記者今天向德意志銀行求證，德意志銀行不願對此回應。

知情人士透露，M17此次在美國籌備掛牌的費用約355萬美元（約新台幣1億元），包括繳給美國證券交易委員會（SEC）及紐約證券交易所的費用、會計費用、律師費用等。

知情人士指出，M17目前沒有計畫赴日本或香港掛牌，此次在美國暫緩掛牌則是因為承銷商德意志銀行的特定投資人開戶出狀況，日後是否向承銷商求償還不得而知。