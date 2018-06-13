防汛整備會議　許立明：保持高度警戒

依據成大防災研究中心預測，南部地區13日下午起將有明顯降雨，局部地區因西南氣流影響有大量降雨機率，此次鋒面可能滯留至19日，瞬間降雨過大可能造成排水宣洩不及，許立明指示水利局提前配置抽水機具待命，相關排水閘門、抽水站、滯洪設施均需依SOP操作啟動因應，以期立即排除積水，避免淹水災情。

滯留鋒面今(13)日起通過臺灣，高雄市長許立明下午視察水情中心，瞭解防汛整備情形，要求相關單位有狀況立即通報排除、維持通信設備訊號正常，針對易淹水區域及車行地下道加強監控及警戒。

許立明表示，山區最擔心連續降雨，水利局、消防局、工務局、原民會必持續留意雨勢帶來的土石流、崩塌和野溪暴漲等災害，尤其勤和部落所處位置係荖濃溪突出台地，若有強降豪雨即有土石沖刷崩落危機，應全力撤離及輔導安置，持續留意雨勢與黃紅色警戒通報，密切掌握最新資訊即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。

此外，高雄市易淹水及低窪地區若有積淹水情形，許立明也指示水利局迅速處理EMIC系統及1999通報案件，並與民政單位加強聯繫，請環保局等相關單位加強積水路段巡查及側溝垃圾及樹葉等阻塞物清除，保持排水溝渠通暢。

許立明亦指出，山區及偏遠地區應即早辦理通訊測試，確保無線電通訊暢通，目前在建工程務必確保防範土石裸露。根據中央氣象局預報，此次鋒面滯留時間長達7天，適逢明日初一大潮，他也請新聞局、水情中心與災防辦加強宣導，各相關局處保持高度警戒，隨時掌控豪大雨特報及各地降雨量，即時預警、避災減災，以確保市民生命財產安全。

