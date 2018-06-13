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軍友社端節敬軍慰問系列：李棟樑赴五指山敬軍　感謝官兵

軍聞社2018/06/13 15:45
▲ 端午節將屆，中華民國軍人之友社理事長李棟樑13日與國防部副部長沈一鳴上將，一同前往忠烈祠慰問官兵。（軍聞社記者陳映竹攝）
▲ 端午節將屆，中華民國軍人之友社理事長李棟樑13日與國防部副部長沈一鳴上將，一同前往忠烈祠慰問官兵。（軍聞社記者陳映竹攝）
李理事長感謝官兵守護國家忠靈、服務遺族眷屬的付出。（軍聞社記者陳映竹攝）李理事長向忠烈祠內將士牌位獻花行禮致祭，代表社會企業團體，對先烈先賢的犧牲奉獻，致上崇高敬意。（軍聞社記者陳映竹攝）李理事長與沈副部長慰問忠烈祠官兵辛勞，並與官兵代表合影留念。（軍聞社記者陳映竹攝）李理事長與五指山官兵餐敘，肯定官兵為國付出的無私精神。（軍聞社記者陳映竹攝）沈副部長頒贈五指山國軍示範公墓管理組端節禮品，提前向官兵賀節。（軍聞社記者陳映竹攝）李理事長與沈副部長慰問駐守五指山的所屬部隊，並合影留念。（軍聞社記者陳映竹攝）

（軍聞社記者陳映竹臺北13日電）端午節將屆，中華民國軍人之友社理事長李棟樑今日由國防部副部長沈一鳴上將陪同，前往忠烈祠、五指山國軍示範公墓慰問，感謝官兵戮力戰訓的辛勞，以及守護國家忠靈、服務遺族眷屬的付出與努力。

　軍友社理事長李棟樑、副秘書長鄭昇陽等敬軍團一行，上午在國防部副部長沈一鳴上將陪同下，首先前往位在大直的忠烈祠管理組，向忠烈將士牌位獻花行禮致祭，隨後轉往駐守五指山的所屬部隊與國軍示範公墓管理組，慰勉官兵辛勞，並致贈慰問金、端節禮品，預祝官兵端節愉快。

　李理事長也在五指山國軍忠靈殿，向「國軍忠烈將士之靈位」上香、鞠躬，代表社會企業團體，對先烈先賢的犧牲奉獻，致上崇高敬意。

　隨後，李理事長、沈副部長與駐守官兵餐敘。

席間，李理事長、沈副部長相當關心官兵在山區工作、生活情形，並提醒他們在天候多變及溫差大的山上，要時時注意氣溫變化，確保身體健康。

李理事長表示，五指山國軍示範公墓的官兵在氣候嚴寒與交通不便等克難條件環伺之下，依舊克盡職責的辛勤付出，為了鼓舞士氣，今年的「國軍楷模國外參訪旅遊活動」將特別新增一個名額給他們，希望讓他們能感受到來自社會各界的敬意與尊榮。

　沈副部長也代表嚴部長感謝官兵的犧牲奉獻，同時向李理事長表達謝忱，感謝他長期以來透過實際行動，支持國軍、愛護官兵，並強調國軍將會持續戮力戰訓，鞏固國家安全，以不負國人的期望。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
國防大學管理學院學術研討會 推

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