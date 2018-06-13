國防大學管理學院學術研討會 推動軍事法學研究

（軍聞社記者莊家宏臺北13日電）國防大學管理學院今日舉辦「2018第26屆國防管理學術暨實務研討會」，由校長吳萬教上將主持，以「前瞻國防法務發展脈絡，推動軍事法學研究運用」為主軸實施研討，並邀請產、官、學界人士共同參與，藉以精進資訊管理機制，推動國防組織管理改革。

研討會在復興崗校區國際會議中心舉行，首先由周延鵬律師實施專題講演，並主持「發展軍事行動法律、研析網攻防禦規範、強化採購管理策略及精進國防智財保護」論壇，由國防部法律司人權保障處處長金少將及智慧財產法院蔡志宏法官等8員產官學者共同參與會談，下午則辦理各類國防領域論文發表，計「國防軍事法制」、「國防財務管理」、「國防運籌管理」、「國防資訊安全」、「國防決策及科技管理」及「國防人力管理」等6大領域，期能有效結合民間產業之運用，精進國防整體作業效能。

此次研討會各界人士參與踴躍，對各類專題論文均表現高度興趣，尤其能結合時代脈動，探討當前國防法務未來發展脈絡，論文成果將提供國軍各實務決策單位及軍事院校教學研究機構參考，期使國軍人員藉此創新思維，致力於精進國防法務等各項領域工作，有效提升管理運用效能，落實國防學術及實務領域結合與革新。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社