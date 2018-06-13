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娛樂

今日娛樂爆／男星疑廖峻偷生　親生兒子說話了

娛樂中心／綜合報導2018/06/13 18:05
▲錦德、曹景俊被說像孿生兄弟。（圖／台視提供 , 2018.06.13）
▲錦德、曹景俊被說像孿生兄弟。（圖／台視提供 , 2018.06.13）

難兄難弟混水摸「機」　曹景俊被質疑廖峻偷生 

台視八點檔《情．份》劇情高潮迭起大受好評，日前一場泡臭池塘戲讓演員錦德與曹景俊吃足苦頭，劇中兩人為了撿掉在池塘裡的手機，不僅吃到臭水甚至要犧牲色相同穿紙箱裸奔、笑料十足。曹景俊在劇中飾演錦德的學長，首次合作便一拍即合，差一歲又外型輪廓相像的兩人甚至常被誤會是親兄弟，讓曹景俊笑說：「好多人在粉絲頁上看到我們的合照，一直叫我去問峻爸（廖峻）是不是外面偷生沒帶回家。」，一旁的錦德則幽默回應：「以後可以跟人家說我們是穿同一個紙箱落跑的。」 


▲台視八點檔《情．份》劇情高潮迭起大受好評。（圖／台視提供 , 2018.06.13）

藍心湄、涂善妮相隔三十年重逢　互讚對方沒變 

藍心湄主持的美妝節目《女人我最大》，首次邀請到氣質女星涂善妮，一見到藍心湄，兩人就先來個大擁抱，原來兩人相隔30年再度重逢，雙方都稱讚彼此幾乎沒變，不過涂善妮自嘲：「我是沒什麼長進，她變女大亨！」而藍心湄則形容涂是，「活在仙界的那一種，感覺她講話慢條斯理、邏輯很清楚。我們就是那種急的要命的人。」涂善妮直說要向藍心湄學習，「因為她很成功。我混了太久，離開（演藝圈）十幾年了。」藍卻表示反而很羨慕涂，「可能我擔子太重了，自己講擔子重很丟臉，講好聽話是擔子重，講難聽話是自己放不下，所以她放得下才能說走就走！我就沒辦法，我太貪了。」節目於14日晚間9點TVBS歡樂台播出。 


▲涂善妮首度上《女人我最大》。（圖／TVBS提供 , 2018.06.13）

《愛玩客》遠赴尼泊爾　賴東賢主持大蛻變暴露吃貨本性 

行腳節目《愛玩客》今（13）日將播出賴東賢與賴俊龍這對「最高顏值冒險王」，遠征尼泊爾深山探訪神秘養蜂族群，他們歷經三天三夜的各種交通工具折磨終於抵達，這次的尼泊爾外景，賴東賢、賴俊龍和整個團隊幾乎每天都睡路邊，此次探訪尼泊爾高山中的採蜂人，賴東賢與賴俊龍兩人也入境隨俗體驗養蜂人生，賴俊龍被叮得滿頭包，只能邊採蜂邊把蜂針拔下，反觀一旁賴東賢完全沒有被叮，還展露「吃貨本性」邊採邊吃蜂蜜老神在在，直呼：「好幸福！」 


▲《愛玩客》遠赴尼泊爾。（圖／三立電視台提供 , 2018.06.13）

捕獲野生金正恩　主播手臂曬成雙色 

全球聚焦的「川金會」已於12日劃下完美句點，台視新聞台派出主播鄔凱雯、資深記者蕭秉儀及兩位資深攝影記者，這幾天四人兵分兩路守候在川普與金正恩下榻飯店，終於在11日晚間獨家拍攝到金正恩夜遊新加坡金沙酒店空中花園的畫面，記者蕭秉儀激動的說：「感謝攝影以百米速度在酒店狂奔，才拍到珍貴的畫面，而我終於見到金正恩本尊，覺得這次採訪川金會值得了。」這次採訪讓鄔凱雯印象最深的是，當川普到新加坡總統府會見新加坡總理李顯龍時，她苦笑說：「當時我們就在太陽下直接曝曬兩小時，手持電風扇都吹到沒電，覺得全身水份都要蒸發，後來才發現雙手都曬傷。」 


▲台視主播鄔凱雯為拍攝金正恩畫面，被太陽曬出兩種顏色。（圖／台視提供 , 2018.06.13）

德國少年跨海赴日　成為日本第一位外籍住持 

電影《禪，無所不在》紀錄日本兵庫縣遠近馳名的安泰寺，現在由一名來自柏林的無方和尚管理，在這裡有出家的僧人、有遠從海外慕名而來的修練者，也有從未與禪接觸過的人，大家一視同仁，一起過著自給自足的修行生活。無方和尚內爾克16歲時經一名高中老師介紹而與寺廟結緣，開始學習坐禪，從此將成為僧侶當作人生志業。22歲那年，他隻身來到安泰寺修行了半年，直到25歲大學畢業後，便毅然決然飄洋過海來到日本潛心學佛，2002年再次回到安泰寺，成為日本第一位外籍住持。本片將於6/22在台上映。 


▲德國少年成為日本第一位外籍住持 。（圖／天馬行空提供 , 2018.06.13）

關鍵字情份金正恩愛玩客《禪，無所不在》女人我最大
黃蜂女竟是第一代《神力女超人》柯震東哥自爆很中二　巡演她當嘉賓

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