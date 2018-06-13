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陳其邁：鼓勵顛覆式創新　實現民眾有感生活

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/13 19:52
▲立委陳其邁今(13)日到高雄科技大學出席「中華科技金融學會南部分會成立大會」。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.13）
▲立委陳其邁今(13)日到高雄科技大學出席「中華科技金融學會南部分會成立大會」。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.13）

立委陳其邁今(13)日到高雄科技大學出席「中華科技金融學會南部分會成立大會」。陳其邁首先感謝立委王金平及高科大的邀請，致詞強調，政府要更積極扮演創新科技的推手，並透過鼓勵如區塊鏈技術這樣的顛覆式創新，讓高雄往前走，實現民眾有感的便捷生活，他強調，「這將不會只是想像！」

陳其邁表示，中華科技金融學會致力於推動「新科技創」的核心思想，並將科技運用落實於民眾生活當中；高科大則是全台灣在區塊鏈創新應用最積極的大學之一，在培育學生區塊鏈的科技創新創業方面付出相當大的努力，去年更開發了「區塊鏈數位文憑系統」，將畢業證書、教師聘書、證照等數位文件，整合儲存區塊鏈平台上。


▲陳其邁強調透過區塊鏈技術這樣的顛覆式創新，讓高雄往前走。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.13）

陳其邁指出，日前到歐洲考察曾拜訪倫敦大學Bartlett學院院長、倫敦智慧城市計畫執行長Peter Bishop時，他告訴我們：「智慧城市就是如何最有效率地把政府的公共服務提供到市民的手上，進而吸引更多聰明的人來到這個城市居住。」無論是物聯網、人工智慧，乃至於區塊練技術等發展，最終的目的都是為了服務人民。

陳其邁說，自從第一塊比特幣問世後，區塊鏈技術被認為是與網際網路一樣的革命性發明，擁有去中心化、分散式帳本、不可竄改性等特色，世界經濟論壇更點名，區塊鏈技術是「第四次工業革命」的顛覆性創新科技之一。這次中華科技金融學會與高科大、台灣大學、東吳大學、商圈與農會推出「台灣自主區塊鏈底層技術的生活應用平台」，期望將區塊鏈技術融入至生活當中。包括交通、觀光、戶政申請等日常生活，增進市民便利性，讓民眾對科技創新與應用有感。

陳其邁認為，如何將區塊鏈技術應用至生活中，帶給民眾更便利的生活與提升生活品質，是我們共同努力的目標。未來的高雄應該更積極扮演創新科技的推手，讓高雄銀行轉型為青創銀行，建置加速器、孵化器等，扶植新創事業的發展，並提供沙盒或是FinTech相關的試驗場域，透過鼓勵像是區塊鏈技術這樣的顛覆式創新，讓高雄往前走。

今日成立大會出席的與會貴賓包括立法院前院長王金平、高科大校長楊慶煜、高科大財務金融學院院長林楚雄、高科大資訊財務碩士學位學程主任陳勤明、金管會資訊服務處處長蔡福隆、經濟部中小企業處處長吳明機等人。

關鍵字區塊鏈技術新科技創高科大王金平
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