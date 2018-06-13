慈濟人慰警辛勞　佳節送禮暖入心

今（ 13 ）日警察節前夕，雲林區慈濟志工懷抱感恩的心，帶著當季水果禮籃及餅乾禮盒等，前往北港警分局暨各警所慰問現職第一線基層員警，冀盼每位員警都能得到平安與祝福，慈濟志工的用心與分享，讓員警特別感到暖心，分局長廖志明代表感謝慈濟對警察的支持。

維持社會治安的工作辛苦又不能停，炎炎夏日將至，近日且逢青年學子們的畢業季，雲林區慈濟志工感恩警察人員無私的付出，讓社會更安定祥和，一行人帶著滿滿的祝福來到北港警分局及各警所慰問，代表所有慈濟人祝福波麗士們警察節快樂。

分局長廖志明表示，慈濟人的付出，讓大家知道社會並不冷漠，在服務的過程，亦能體會警察的辛勞和壓力，對警界的關心，令人備感溫暖。 15 日是警察節，雖然是屬於警察的節日，仍必須為維護治安，消弭犯罪而努力，尤其未來幾天，氣象局發佈豪大雨特報，同仁無不上緊發條，隨時為服務民眾而待命，因為這是我們職責所在，也謝謝慈濟志工長期的奉獻及為社會帶來正面力量。