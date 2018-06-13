NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

今年歐洲最大IPO 荷蘭金融支付公司Adyen飆漲

鉅亨網2018/06/13 18:01
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

荷蘭金融科技公司 Adyen 週三 (13 日) 在阿姆斯特丹交易所首次掛牌上市，股價飆升 78%，一度高達 81% 之多，是歐洲今年最大宗科技公司 IPO。

Adyen 股價走勢圖　圖片來源：Investing.com
Adyen 股價走勢圖　圖片來源：Investing.com

Adyen 週二 (12 日) 將股價定價為 240 歐元 (281.6 美元)，已在該公司先前招股說明書價格範圍的上限，這讓該公司市值或估值達 71 億歐元 (83 億美元)。

但該公司股票開盤就是每股 400 歐元，比定價上漲了 66%，交易時間一度漲至 每股 503.9 歐元高點。

該公司沒有發行新股，而是包括 General Atlantic 和 Index Ventures 在內的股東出售股票 (相當於 13.4% 流通股) 給機構投資者，但 Adyen 將不會收到任何 IPO 收益。

Kempen＆Co. NV 分析師 Anil Akbar 給予該公司股票「買進」評級，並稱該公司展現出產業領導性的成長率以及中期的獲利指標，也認為該公司 IPO 的時機很棒。

客戶群（來源：官網）
Adyen 客戶群（來源：官網）

Adyen 專司支付服務，客戶群包括 Uber、Netflix、臉書和 Spotify，此外也出售 POS 系統給實體店面並處理線上與店面支付業務。今年 2 月，EBay (EBAY-US) 表示計劃擱置長期合作夥伴 PayPal，轉而支持 Adyen。

2017 年 Adyen 處理的支付額達 1080 億歐元 (1270 億美元)，較前一年處理的 660 億歐元支付額成長 63%，且逐年成長。

這家已有 12 年歷史的企業已經有獲利一段時間，去年稅前純益 7130 萬歐元，但較前一年 9720 萬歐元下降。營收在 2017 年首次突破 10 億歐元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字adyenipopaypal歐股科技股最大afpheadline
〈遊戲旺季將至〉隆中新手遊...歐股盤中─靜待Fed利率決...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan