南市議長訪日 爭辦世界歷史都市聯盟大會

賴美惠致詞表示，台南被稱為台灣的京都，台南市議會與京都市議會簽署友好交流協定，意義非凡，也是台南城市外交的重大突破。期盼京都市支持台南市爭取2020年世界歷史都市聯盟大會，讓更多人看見台南人的努力與美好。

（中央社記者楊明珠東京13日專電）台南市議長賴美惠今天在京都與京都市議會締盟，同時爭取京都支持台灣爭取2020年世界歷史都市聯盟會議在台南舉行。

締盟儀式後，賴美惠一行人在京都市議長寺田一博陪同下，拜會市長門川大作。

門川恭喜台南與京都市議會締盟，並表示樂見兩市成為友好夥伴城市。他說，已知有7座城市爭辦2020年世界歷史都市聯盟會議，他感受到台南的誠意與活力，祝福台南爭取成功。

賴美惠表示，感謝前南市議員、現任農委會副主委李退之及台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧的協助，促成兩個市議會簽下友好交流協定。相信未來不管在古蹟、歷史、農業、觀光及經濟等方面，兩市能有更多元交流合作，期盼兩市能早日簽署友好交流協定。

除了寺田一博外，京都市議會副議長湯淺及議員，及台南市新聞處長許淑芬、市議員侯澄財、蔡蘇秋金等，共同出席締盟儀式。

賴美惠一行12日起在日本進行為期6天的訪問，除了京都，還預定拜會滋賀縣與群馬縣議會。（編輯：廖漢原）1070613