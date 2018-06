長榮航空北美形象廣告 融合台灣元素

(中央社記者陳葦庭台北13日電)讓北美看見台灣,長榮航空今天發布新聞稿公布北美地區形象廣告,邀請北美3位新銳藝術家來台拍攝,同時融合台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素。

拓展北美航線,長榮航空在北美地區推出全新形象廣告,盼透過在地思維,以更精準的行銷手法,提升長榮航空知名度,更將台灣特有的城市特色推向全世界。

長榮航空表示,全新形象廣告以「When all yourneeds are met, your mind is clear for take off」為主軸,讓旅客靜下心思索,透過飛行,想在旅程中尋找甚麼。