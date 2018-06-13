NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

長榮航空北美形象廣告 融合台灣元素

中央社2018/06/13 17:58
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北13日電）讓北美看見台灣，長榮航空今天發布新聞稿公布北美地區形象廣告，邀請北美3位新銳藝術家來台拍攝，同時融合台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素。

拓展北美航線，長榮航空在北美地區推出全新形象廣告，盼透過在地思維，以更精準的行銷手法，提升長榮航空知名度，更將台灣特有的城市特色推向全世界。

長榮航空表示，全新形象廣告以「When all yourneeds are met, your mind is clear for take off」為主軸，讓旅客靜下心思索，透過飛行，想在旅程中尋找甚麼。

長榮航空也邀請3位北美新銳藝術家來台拍攝，分別為插畫家路．梅西亞（Llew Mejia）、造景設計師莉莉（Lily Kwong）及新興媒體藝術家札克．萊柏曼（Zach Lieberman），其中路．梅西亞將台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素濃縮在畫作中，並高掛台北高樓頂展示，也透過影片讓北美旅客看見台灣意象。

長榮航空北美全新形象廣告影片自今年6月起於北美地區播放，民眾也能前往專屬活動網站（www.creativityisintheair.com），一窺3位藝術家來台拍攝的精彩畫面。（編輯：管中維）1070613

淡水漁人舞台 原創音樂季6...碩禾子公司賣日本電廠權益 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan