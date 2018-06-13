長榮航空北美形象廣告 融合台灣元素

長榮航空表示，全新形象廣告以「When all yourneeds are met, your mind is clear for take off」為主軸，讓旅客靜下心思索，透過飛行，想在旅程中尋找甚麼。

拓展北美航線，長榮航空在北美地區推出全新形象廣告，盼透過在地思維，以更精準的行銷手法，提升長榮航空知名度，更將台灣特有的城市特色推向全世界。

（中央社記者陳葦庭台北13日電）讓北美看見台灣，長榮航空今天發布新聞稿公布北美地區形象廣告，邀請北美3位新銳藝術家來台拍攝，同時融合台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素。

長榮航空也邀請3位北美新銳藝術家來台拍攝，分別為插畫家路．梅西亞（Llew Mejia）、造景設計師莉莉（Lily Kwong）及新興媒體藝術家札克．萊柏曼（Zach Lieberman），其中路．梅西亞將台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素濃縮在畫作中，並高掛台北高樓頂展示，也透過影片讓北美旅客看見台灣意象。

長榮航空北美全新形象廣告影片自今年6月起於北美地區播放，民眾也能前往專屬活動網站（www.creativityisintheair.com），一窺3位藝術家來台拍攝的精彩畫面。（編輯：管中維）1070613