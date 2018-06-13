中興通訊香港復牌 股價崩跌41.56%

（中央社香港13日綜合外電報導）中國電信設備大廠中興通訊因違反美國貿易制裁，遭美祭出禁售令後，本月稍早與美國商務部達成和解，今天在香港股市恢復交易，股價慘跌41.56%。

美國4月宣布，未來7年禁止美國公司對中興出售重要的軟硬體組件，中興在香港與深圳交易隨之暫停。

美國對中興祭出禁令，是因中興違反美國對伊朗和北韓的貿易制裁，卻未對該負責的職員採取相關行動。中興去年因此被罰12億美元。

中興4月遭美國下達禁售令後，公司的未來充滿不確定性，也成為美國和中國更廣泛貿易糾紛的關鍵議題。