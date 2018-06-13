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中央社

中興通訊香港復牌 股價崩跌41.56%

中央社2018/06/13 18:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社香港13日綜合外電報導）中國電信設備大廠中興通訊因違反美國貿易制裁，遭美祭出禁售令後，本月稍早與美國商務部達成和解，今天在香港股市恢復交易，股價慘跌41.56%。

美國4月宣布，未來7年禁止美國公司對中興出售重要的軟硬體組件，中興在香港與深圳交易隨之暫停。

美國對中興祭出禁令，是因中興違反美國對伊朗和北韓的貿易制裁，卻未對該負責的職員採取相關行動。中興去年因此被罰12億美元。

中興4月遭美國下達禁售令後，公司的未來充滿不確定性，也成為美國和中國更廣泛貿易糾紛的關鍵議題。

美國宣布禁售令後不久，總統川普表示他正在與中國國家主席習近平協力避免中興倒閉，還發推文說：「中國流失太多就業機會。已指示商務部要把事情辦好。」

美中雙方上週達成協議，中興須繳納10億美元罰款，另在託管帳戶內存放4億美元，作為未來罰款之用。

總部位於深圳的中興也被要求撤換所有董事，並從外部僱用法規專家，並在未來10年內答覆美國商務部的詢問。

儘管中興的未來獲得保證，但在香港交易股價仍狂跌41.56%，收14.96港元。在深圳股市跌停10%，收人民幣28.18元。

富瑞金融集團香港有限公司分析師李裕生和周德熙在報告中寫道：「雖然現在惡夢已經結束了，中興可能還是需要因應許多改變。我們預料近期會有沈重賣壓和波動的股價。」（譯者：陳昱婷/核稿：林憬屏）1070613

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