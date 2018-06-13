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中央社

芝加哥闢國際旅遊市場 力推文化藝術

中央社2018/06/13 18:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者李欣穎台北13日電）提到人文薈萃、活力多元的美國都市，或許大多數人的第一印象是紐約或洛杉磯，不過近兩年來，芝加哥旅遊局大力佈局全球，希望能在國際旅遊市場進一步提升能見度。

芝加哥旅遊局媒體關係部副總芮維爾塔（MichelleRevuelta）告訴中央社記者，原本芝加哥著力的核心市場在加拿大、日本及中國，但近兩年來隨著行銷策略更積極，已深入台灣及其他國家與地區，並加深與芝加哥在地企業的連結，如聯合航空、凱悅酒店集團等，一同推廣芝加哥旅遊。

芮維爾塔說，芝加哥市政府原本計畫在2020年達到每年接待5500萬名旅客，不過這項目標已經於去年達陣。然而，根據2016年的數據，全年到訪的旅客中僅有150萬名國際旅客，顯示在拓展國際旅遊市場上還有很大的成長空間。

芮維爾塔說：「分析芝加哥的來客層，仍是商務大於休閒，特別是會展（MICE）旅客。」但是她指出，觀光客近年有成長的趨勢。

芝加哥市文化及特殊活動部部長凱利（Mark Kelly）形容，芝加哥是個經典的美國都市，是藝術、音樂的發源地，也因為商業介入不若紐約或洛杉磯，往往可以看到最真實、質樸的美國文化。

他舉例，芝加哥有250多家劇院公司，且多是私人經營，讓藝術家可以更自由地創作，是全球喜愛藝術旅客參訪的首選地點。

凱利建議，旅客們一來到芝加哥，可以從千禧公園著名的雲門（Cloud Gate）雕塑開始，綜覽市區內的公共藝術，以及素負盛名的建築風貌。

芝加哥的摩天大樓景觀跨越數世紀，其中以1974年落成，成為世界最高的建築達25年之久的威利斯大廈（Willis Tower）最具代表性；另外如1920年代的箭牌大廈（Wrigley Building）、以及2009年完工的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower），都具有特殊時代意義。

凱利也鼓勵旅客走訪社區，近距離觀察芝城居民營造生活及文化空間的巧思，其中最有意思的案例包括有「The 606」之稱的城市綠帶，運用長4.3公里的高架舊鐵道線，連結芝加哥西北角的多個小公園，提供民眾休閒、運動及舉辦藝術活動的生活廊道。(編輯：黃礦春)1070613

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