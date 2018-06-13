芝加哥闢國際旅遊市場 力推文化藝術

（中央社記者李欣穎台北13日電）提到人文薈萃、活力多元的美國都市，或許大多數人的第一印象是紐約或洛杉磯，不過近兩年來，芝加哥旅遊局大力佈局全球，希望能在國際旅遊市場進一步提升能見度。

芝加哥旅遊局媒體關係部副總芮維爾塔（MichelleRevuelta）告訴中央社記者，原本芝加哥著力的核心市場在加拿大、日本及中國，但近兩年來隨著行銷策略更積極，已深入台灣及其他國家與地區，並加深與芝加哥在地企業的連結，如聯合航空、凱悅酒店集團等，一同推廣芝加哥旅遊。

芮維爾塔說，芝加哥市政府原本計畫在2020年達到每年接待5500萬名旅客，不過這項目標已經於去年達陣。然而，根據2016年的數據，全年到訪的旅客中僅有150萬名國際旅客，顯示在拓展國際旅遊市場上還有很大的成長空間。