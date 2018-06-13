用水爭議12年 中科三期七星園區環評過關

（中央社記者吳欣紜台北13日電）行政院環境保護署環評大會今天審查中科三期七星園區環評，這個歷經12年的環評案，在環評委員針對用水調用等爭點討論後獲得通過的結論，結束這12年來的搶水爭議。

環保署今天舉行環境影響評估審查委員會第332次會議，會中第一案討論「中部科學工業園區第三期發展區（后里基地-七星農場部分）開發計畫環境影響評估報告書初稿」，由於此開發案調用農業用水的疑慮一直是爭論焦點，因此有多名后里居民申請旁聽。

中科三期七星園區開發計畫已經提出10多年，2006年有條件通過環評審查後，中科管理局也逐步進駐開發，但由於台中后里居民提出訴願與訴訟，後續展開長達7、8年的法律訴訟，最後進入二階環評審查，開發案也在去年底通過初審會議、今年3月進入環評大會。