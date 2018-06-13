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用水爭議12年 中科三期七星園區環評過關

中央社2018/06/13 18:17
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）行政院環境保護署環評大會今天審查中科三期七星園區環評，這個歷經12年的環評案，在環評委員針對用水調用等爭點討論後獲得通過的結論，結束這12年來的搶水爭議。

環保署今天舉行環境影響評估審查委員會第332次會議，會中第一案討論「中部科學工業園區第三期發展區（后里基地-七星農場部分）開發計畫環境影響評估報告書初稿」，由於此開發案調用農業用水的疑慮一直是爭論焦點，因此有多名后里居民申請旁聽。

中科三期七星園區開發計畫已經提出10多年，2006年有條件通過環評審查後，中科管理局也逐步進駐開發，但由於台中后里居民提出訴願與訴訟，後續展開長達7、8年的法律訴訟，最後進入二階環評審查，開發案也在去年底通過初審會議、今年3月進入環評大會。

根據開發單位提出的簡報，七星園區位於台中市后里區，基地面積約111.63公頃，擬引進的產業類別包含光電，精密機械、生物科技、綠能及其他科學工業等潛力產業。

為了降低用水來源對農業用水的影響，中科用水量依經濟部水利署現地訪查意見核減至每日4萬3000噸。不過，會上仍有農民出示照片指出，中科進駐后里後，開始出現農業用水被嚴重排擠的情況，最近后里因用水不足、天氣炎熱影響，缺水灌溉的稻田更出現整排枯乾傾倒的景象，令他非常痛心，擔憂農業用水會受影響。

除了農民外，環評委員劉小如也認為，農產缺水影響範圍大，不只是農民，也包含市場、全民，開發單位應該積極使用再生水。

最後，環評委員決議，中科每日用水4.3萬噸中，除了已獲自來水公司同意由既有供水系統供應的2.5萬噸外，其餘1.8萬噸用水應落實台中農田水利會準則「在不影響農業生產及農民既有灌溉需求情況下為前提，以加強灌溉管理所結餘農業用水調用該園區使用」，全案通過環評。（編輯：管中維）1070613

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