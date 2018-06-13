桃園市府為媒 庇護工場與超商合作推優惠

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府喜憨兒庇護工場及全家便利超商共推「市府獨家優惠方案」，民眾每週五可憑庇護工場發票以優惠價換購衛生紙，超商市府店專櫃販售庇護商品也不抽成，力挺庇護商店。

桃園市政府秘書處長顏子傑今天受訪表示，市府1樓的喜憨兒庇護工場及全家便利商店攜手合作，推出「市府獨家優惠方案」。民眾每週五可憑當月在「桃園市府庇護商店」消費滿新台幣100元的發票，到全家便利商店市府店，以10元換購抽取式衛生紙1包。

另外，全家便利商店市府店同時也設立商品專櫃，販售喜憨兒庇護工場商品，售出所得也不抽成，全數歸庇護商店所有。