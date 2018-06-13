國民黨端午同歡　陳學聖誓言年底奪回執政權

▲國民黨桃園市黨部主委楊敏盛說，川普昨天都和金小胖握手言和了；我們還在和中國大陸對抗敵對。他強調，兩岸和解最大的障礙就是當今的執政黨。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.13）

楊敏盛說，目前執政黨違法亂紀到處製造對立，兩岸關係越來越緊張。看看川普和金小胖（指金正恩）70年來的敵對關係，都可以在昨天在新加坡把手言歡；反觀我們跟中國大陸之間，真的還有必要繼續對立敵對下去嗎？楊敏盛說，我們堅決的要求，不論哪一個黨執政，兩岸關係都將必須以「和解」做為最大的公約數，唯有兩岸和解，台灣的未來才有希望、台灣才有國際空間、台灣才有市場，台灣才能夠創造第二次的經濟奇蹟。

楊敏盛同時強調說，今天桃園市婦女會在市黨部的9樓，召集了200多位婦女同胞婦女同志開會，鄭文燦市長也受邀到現場，花了20分鐘的時間細數這三年半他對桃園的建設。但是楊敏盛說，市長所細數的這些工程建設，他自己也很老實的說，有許多是蘇家明市長時代的規畫，我幫他完成了；有一些是吳志揚縣長時代的規畫，我也幫他完成了。楊敏盛說，他就是有這樣的勇氣，前人辛苦的耕耘和灌溉，他就能夠快快樂樂的收割別人的政績。楊敏盛說，他每天都可以花上16個小時大街小巷的和大家搏感情，但是他有多少的時間能為一個直轄市的未來，做出長遠的規畫呢？我們看不到！鐵路高架化累積了20幾年的討論最後做出決策，他一上任就改地下化了！3年半來，一動都不動。

曾經擔任桃園縣長的吳志揚提到，大家不要忘了，地方上民進黨的縣市首長就是小英最大的樁腳；這些樁腳如果沒有把他拔掉的話，2020年我們可能又要受苦四年。他說，大家從最近的國際局勢也應該可以看得出來，台灣不斷的被邊緣化，台灣的人才也不斷的被吸到國外去。這樣的局勢，也只有國民黨重新拿回執政權，弄好兩岸的關係，維持住和其他各國的邦交友誼，才能夠止血回生。我也期勉在座參選議員的同志，年底的選舉一定市長和議員要共同作戰共同努力的一場重要戰役。如果地方上有議題需要在立法院配合的，請大家不要客氣。

最後陳學聖上台說，我從政到現在這麼久，這是第一次遇到國民黨在完全沒有黨產的支援下，準備要打的第一場硬仗。陳學聖提出剛出爐的民調數據說，剛剛做完民調，目前的結果我和鄭文燦的差距大約在15%-20%之間。而2個月前我在剛被提名參選市長時，當時的民調有的說我輸30%也有的說我輸40%，短短的2個月之後，就可以追到只剩15%。陳學聖說以目前的差距，要追上其實並不是那麼的遙遠。他同時還分析說，在桃園這塊土地上的藍綠板塊，藍是52%，綠是48%，因此，我們最大的關鍵就是，要把所有的票催出來，我們就能夠成功。剩下5個月，我期望能夠每個月都追上2%，當選舉日來臨，就是我們的黃金交叉。



▲陳學聖說目前和鄭文燦的差距只有15%-20%，而2個月前還有民調說他落後鄭文燦40個百分點，這不表示兩個月的時間他已經追了20%左右嗎？（圖／記者李春台攝 , 2018.06.13）

陳學聖說，請大家做他的分身，到基層的每一個角落去告訴大家，年底要勝選只有3招：就是第一招：出來投票，第二招：出來投票，還有第三招，還是出來投票。請大家相信我，11月24日晚上10點鐘，一定會翻盤。

陳學聖最後呼籲，希望北北基桃能夠連線，讓國民黨提名的縣市長都上去，把2020年總統大選防衛戰的戰線先拉出來，讓蔡英文政府知道，我們老百姓已經團結起來，2018年的勝選，就要從桃園開始。