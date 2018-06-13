國民黨端午同歡　陳學聖誓言年底奪回執政權

國民黨桃園市黨部今(13)日在內壢舉辦黨員端午節聯歡大會，市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰以及現任立法委員吳志揚等人都在現場為黨籍市長參選人陳學聖站台造勢，誓言年底選舉將奪回桃園執政權。
▲國民黨桃園市黨部主委楊敏盛說，川普昨天都和金小胖握手言和了；我們還在和中國大陸對抗敵對。他強調，兩岸和解最大的障礙就是當今的執政黨。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.13）
楊敏盛說，目前執政黨違法亂紀到處製造對立，兩岸關係越來越緊張。看看川普和金小胖（指金正恩）70年來的敵對關係，都可以在昨天在新加坡把手言歡；反觀我們跟中國大陸之間，真的還有必要繼續對立敵對下去嗎？楊敏盛說，我們堅決的要求，不論哪一個黨執政，兩岸關係都將必須以「和解」做為最大的公約數，唯有兩岸和解，台灣的未來才有希望、台灣才有國際空間、台灣才有市場，台灣才能夠創造第二次的經濟奇蹟。
楊敏盛同時強調說，今天桃園市婦女會在市黨部的9樓，召集了200多位婦女同胞婦女同志開會，鄭文燦市長也受邀到現場，花了20分鐘的時間細數這三年半他對桃園的建設。但是楊敏盛說，市長所細數的這些工程建設，他自己也很老實的說，有許多是蘇家明市長時代的規畫，我幫他完成了；有一些是吳志揚縣長時代的規畫，我也幫他完成了。楊敏盛說，他就是有這樣的勇氣，前人辛苦的耕耘和灌溉，他就能夠快快樂樂的收割別人的政績。楊敏盛說，他每天都可以花上16個小時大街小巷的和大家搏感情，但是他有多少的時間能為一個直轄市的未來，做出長遠的規畫呢？我們看不到！鐵路高架化累積了20幾年的討論最後做出決策，他一上任就改地下化了！3年半來，一動都不動。
曾經擔任桃園縣長的吳志揚提到，大家不要忘了，地方上民進黨的縣市首長就是小英最大的樁腳；這些樁腳如果沒有把他拔掉的話，2020年我們可能又要受苦四年。他說，大家從最近的國際局勢也應該可以看得出來，台灣不斷的被邊緣化，台灣的人才也不斷的被吸到國外去。這樣的局勢，也只有國民黨重新拿回執政權，弄好兩岸的關係，維持住和其他各國的邦交友誼，才能夠止血回生。我也期勉在座參選議員的同志，年底的選舉一定市長和議員要共同作戰共同努力的一場重要戰役。如果地方上有議題需要在立法院配合的，請大家不要客氣。
最後陳學聖上台說，我從政到現在這麼久，這是第一次遇到國民黨在完全沒有黨產的支援下，準備要打的第一場硬仗。陳學聖提出剛出爐的民調數據說，剛剛做完民調，目前的結果我和鄭文燦的差距大約在15%-20%之間。而2個月前我在剛被提名參選市長時，當時的民調有的說我輸30%也有的說我輸40%，短短的2個月之後，就可以追到只剩15%。陳學聖說以目前的差距，要追上其實並不是那麼的遙遠。他同時還分析說，在桃園這塊土地上的藍綠板塊，藍是52%，綠是48%，因此，我們最大的關鍵就是，要把所有的票催出來，我們就能夠成功。剩下5個月，我期望能夠每個月都追上2%，當選舉日來臨，就是我們的黃金交叉。
▲陳學聖說目前和鄭文燦的差距只有15%-20%，而2個月前還有民調說他落後鄭文燦40個百分點，這不表示兩個月的時間他已經追了20%左右嗎？（圖／記者李春台攝 , 2018.06.13）
陳學聖說，請大家做他的分身，到基層的每一個角落去告訴大家，年底要勝選只有3招：就是第一招：出來投票，第二招：出來投票，還有第三招，還是出來投票。請大家相信我，11月24日晚上10點鐘，一定會翻盤。
陳學聖最後呼籲，希望北北基桃能夠連線，讓國民黨提名的縣市長都上去，把2020年總統大選防衛戰的戰線先拉出來，讓蔡英文政府知道，我們老百姓已經團結起來，2018年的勝選，就要從桃園開始。