影／挺蕉農一銀採購36公噸　董座親自示範帶皮香蕉牛奶

為幫忙促銷香蕉，賴清德在臉書po文力推水煮帶皮香蕉，沾大蒜、醬油卻遭網友酸是在吃水餃嗎？不過，行政院發言人徐國勇表示，這吃法是民間友人提供的老方法，不是賴清德自己發明的。賴清德也回應，香蕉食用方法本來就很多元，媒體也曾報導過，讓大家一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民。

香蕉盛產，蕉價慘跌，行政院長賴清德推薦香蕉新吃法，生香蕉可帶皮水煮，並搭配醬油、大蒜，呼籲民眾一起多吃蕉助農民。第一金控旗下第一銀行也力挺蕉農，向高雄旗山及美濃地區採購36公噸香蕉來嘉惠客戶及員工，第一銀行董事長董瑞斌13日更穿上圍裙，親自示範帶皮香蕉蜂蜜牛奶及香蕉優格等創意料理，呼籲國人多吃香蕉。

在賴清德拋出香蕉新吃法，力挺蕉農後，公股行庫也馬上響應，第一銀行就採購36公噸香蕉，要嘉惠客戶及員工，而首批香蕉也在13日抵達台北總行，來自高雄美濃農友謝志強及旗山的農友郭來成亦親自北上，感謝第一銀行對本土農業的支持，而第一銀行還特別端出12道香蕉創意料理，鼓勵大家多吃香蕉多健康。

其實，幾年前第一銀行就曾2度大量採購香蕉，加計這次已採買超過100公噸的香蕉，除了香蕉，還曾買過柳丁及上百公噸的高麗菜，力挺農民協助供需平衡、價格回穩。

第一銀行這次採購15公斤裝的香蕉共2400箱，總計36公噸，將分批配送至全台188個營業據點贈送給員工與客戶，每位員工都能帶一大串回家，還有一部分做為員工餐廳的飯後水果。



▲力挺蕉農，第一銀行採購15公斤裝的香蕉共2400箱，總計36公噸，將分批配送至全台188個營業據點，贈送給員工及客戶。（圖／第一銀行提供，2018.6.13）

為推廣美味的本土水果，第一銀行董事長董瑞斌、總經理鄭美玲也穿上圍裙，親自示範帶皮打的香蕉蜂蜜牛奶及香蕉優格的簡單吃法。董瑞斌說，這有膳食纖維，又有蜂蜜及牛奶，都是非常高營養價值的東西，打出來真的味道不錯，過去聽到失戀要吃香蕉皮，這是有道理的，因為失戀了精神不穩定，吃了香蕉皮可以緩和情緒。

一銀的專業營養師也特別介紹香蕉蘇打餅、香蕉布朗尼、香蕉戚風、香蕉蛋糕、香蕉千層派、香蕉起酥、焗烤香蕉起司土司及香蕉培根豬肉捲等12道香蕉創意料理，讓大家自己在家就可以 DIY 香蕉點心。