亞莉安娜秀百萬鑽戒放閃　狠酸前男友「照顧好自己」

「小花蝴蝶」亞莉安娜（Ariana Grande）才剛與喜劇演員彼特戴維森（Pete Davidson）相戀一個月的時間，在近日傳出好事近的消息，被爆出已經閃電訂婚，雖然亞莉安娜對此沒有做出明確的回應，但有目擊者看到她手上的鑽戒，一切盡在不言中。

據外媒報導，知情人士透露，亞莉安娜日前戴著的這枚大鑽戒，是VVS1純淨度的鑽石，是戴維森於上個月花了9.3萬美元（約277萬台幣）為亞莉安娜量身打造的，是紐約著名珠寶設計師花了兩個禮拜才將它打造完成。此外，還有路人目擊到，她與戴維森在迪士尼樂園遊玩，但一被發現被認出，隨即離開現場。