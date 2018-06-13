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娛樂

亞莉安娜秀百萬鑽戒放閃　狠酸前男友「照顧好自己」

記者吳雨婕／台北報導2018/06/13 18:41
▲亞莉安娜（右）被路人目擊與彼特戴維森在迪士尼樂園玩。（圖／翻攝微博 , 2018.06.13）
▲亞莉安娜（右）被路人目擊與彼特戴維森在迪士尼樂園玩。（圖／翻攝微博 , 2018.06.13）

「小花蝴蝶」亞莉安娜（Ariana Grande）才剛與喜劇演員彼特戴維森（Pete Davidson）相戀一個月的時間，在近日傳出好事近的消息，被爆出已經閃電訂婚，雖然亞莉安娜對此沒有做出明確的回應，但有目擊者看到她手上的鑽戒，一切盡在不言中。

據外媒報導，知情人士透露，亞莉安娜日前戴著的這枚大鑽戒，是VVS1純淨度的鑽石，是戴維森於上個月花了9.3萬美元（約277萬台幣）為亞莉安娜量身打造的，是紐約著名珠寶設計師花了兩個禮拜才將它打造完成。此外，還有路人目擊到，她與戴維森在迪士尼樂園遊玩，但一被發現被認出，隨即離開現場。


▲亞莉安娜（右）被路人目擊與彼特戴維森在迪士尼樂園玩。（圖／翻攝微博 , 2018.06.13）

亞莉安娜才剛與陪伴她度過恐攻事件陰霾的歌手麥克米勒分手，事後對於這段戀情，亞莉安娜表示似乎非常厭惡，更以「有毒的關係」來回應，外界猜測兩人分手應該是與男方的酒癮有關。甚至在上個月麥克米勒酒駕被逮時，亞莉安娜也在社群平台上寫下：「Pls take care of yourself.」（譯：請照顧好你自己）


▲亞莉安娜帶著彼特戴維森送她的百萬鑽戒。（圖／翻攝TMZ , 2018.06.13）

 

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