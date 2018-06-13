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今日暖新聞》影／端午百人包粽　喜樂齊心傳愛

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/13 18:56
▲二林鎮喜樂保育院上百名志工齊聚包了5000多顆粽子送給社區弱勢家庭，志工中還有來自日本的交換生也參與喜樂包粽活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲二林鎮喜樂保育院上百名志工齊聚包了5000多顆粽子送給社區弱勢家庭，志工中還有來自日本的交換生也參與喜樂包粽活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

端午節的腳步越近，粽葉飄香越濃厚，喜樂社會福利基金會志工隊號召百名志工與明道大學 26 名學生，今( 13 )日齊聚二林喜樂保育院包粽子，志工們揮汗如雨包著帶有愛心、關懷心、喜樂心、幸福心與祝福心的餡料，讓受贈的社區弱勢家庭很窩心。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，瑪喜樂基金會暨喜樂保育院深知弱勢家庭之困苦與艱辛，自民國 92 年開始，結合喜樂志工隊、二林區教會婦女、二林區社團、明道大學學生等，持續 15 年不間斷舉辦包粽活動，結合社會各界善的力量，除關懷喜樂服務對象外，也關懷社區中的弱勢家庭，透過粽子傳遞幸福，傳遞愛。


▲來自日本的交換生也參與喜樂包粽活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

林玉嫦說，今日清晨三點半，志工們便開始繁瑣的工作，從洗粽葉、備料、炒餡、包粽、炊粽等，眾人分工合作，即使汗如雨下仍是滿面笑容。喜樂志工隊長鄭美鈴表示，每年的這個時刻總是令人期待，百名志工同心聚集，包製五千顆粽子為助人的共同目標，感謝志工們齊心協助，讓活動更有意義，也邀請大家一起購買粽子，成為傳遞愛的力量 。


▲二林鎮喜樂保育院上百名志工齊聚包了5000多顆粽子送給社區弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

明道大學學生近 5 年來持續參與喜樂包粽活動，來自日本的上原竹溪同學表示，第一次參與包粽活動，包一顆粽子真的不容易，尤其綁粽更需要技巧，一旦沒紮緊粽就散了。來自印尼安德里同學說，協助包粽的炒米、炒餡工作，雖熱得滿身大汗，但內心充滿著喜樂，很高興自己成為愛的推手。


▲二林鎮喜樂保育院上百名志工齊聚包了 5000 多顆粽子送給社區弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

縣長夫人劉慧如與社會處長黃淑娟特別致贈加菜金給喜樂保育院，劉慧如說，感謝社會各界的關心與贊助，有錢出錢、有力出力，從物資上的募集，到百人聚集同心包粽子，看見滿滿愛的行動。今天社工、志工們將一顆顆飽滿的粽子，家家戶戶分送，全數送達弱勢族群手中，企盼藉著這樣的活動，使整個彰南化地區充滿端午佳節的溫馨與幸福。


▲二林鎮喜樂保育院上百名志工齊聚包了5000多顆粽子送給社區弱勢家庭。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

黃淑娟讚揚隆盛蓄牧場豬肉提供、聯米公司糯米贊助、富味香油品捐贈，大家共同投入公益活動，幫助弱勢家庭溫馨過端午。


縣長夫人劉慧如與社會處長黃淑娟特別致贈加菜金給喜樂保育院。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

關鍵字端午節傳遞幸福包愛心粽洗粽葉喜樂志工隊
竹塘鄉巷弄長照站　社區好厝邊二林衛生所暨長照衛福據點啟動

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