高市衛生局稽查端午節應節食品　不合格率1.56%

衛生局自今（107）年4月底會同市府消保官、衛生福利部食品藥物管理署，抽驗端午節各式粽子及食材共計128件，分別檢驗防腐劑、甜味劑、衛生標準(5件鹼粽檢驗硼砂)、規定外媒焦色素、殺菌劑、甲醛、漂白劑、動物用藥殘留、黃麴毒素、農藥殘留等。其中1件香菇檢出農藥、1件筍干檢出二氧化硫與規定不符，不合格率1.56%，另4件蝦米檢出甲醛，已移請供應商轄管衛生局釐清是否有人為添加。

端午節將至，為保障民眾食的安全、強化食品安全管理，高市衛生局針對轄內傳統市場、賣場、超市、南北貨攤商、食品製造業及餐飲業等場所，抽驗端午節各式粽子及食材，分別檢驗防腐劑、甲醛、漂白劑、農藥殘留等，不合格率1.56% 。



▲高市衛生局稽查端午節應節食品。（圖／高市衛生局提供）

衛生局說明，4件蝦米檢出甲醛含量為10.29ppm-15.96ppm，尚介於背景值內，惟甲醛非我國准用之食品添加物，已移請供應商來源所轄衛生局查察是否有人為添加甲醛情事。

此次2件不合格產品分別為香菇1件檢出農藥殘留貝芬替2.23ppm（標準：0.5ppm以下），筍干1件檢出漂白劑二氧化硫 1.24 g/kg（標準：0.5 g/kg以下），衛生局已責令販售業者將該批產品下架，並分別移請供應商來源轄管臺中市及屏東縣衛生局依法辦理。

高市衛生局呼籲消費者購買粽子食材應選擇自然色澤無異味及良好販售貯存環境，購入之食材如醃漬蔬菜、香菇及粽葉等可先用清水或溫水浸泡30分鐘、充分沖洗，以減少農藥及食品添加物殘留，並應注意產品來源安全性，購買完整包裝應注意外包裝有效日期及貯藏溫度(冷藏為7℃以下，冷凍-18℃以下)。

以上稽查結果，可逕上高市衛生局網站食品衛生專區查詢。若有任何食品衛生問題，可逕洽衛生局食品衛生科(洽詢專線‪7134000‬轉食品衛生科）。