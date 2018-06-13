NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈理想放「粽」假期 端午玩興不減M17赴美喊卡　黃立成飆Fxxx8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

華航與空巴簽維修聯盟合約 全球首家

中央社2018/06/13 18:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北13日電）華航總經理謝世謙法國時間11日宣布與空中巴士簽署維修聯盟合約，華航是全球首家與空巴公司簽署維修聯盟合約的創始會員，未來可望精進華航維修能量。

華航表示，2016年12月21日華航與空中巴士簽署合作意向書(MOU)，目標為透過空中巴士支援，全面提升華航的維修、工程、以及技術等能力，並加入空中巴士維修及訓練網絡以提升相關服務的銷售能力。

華航指出，空巴公司為提升及加強售後服務，去年6月成立維修聯盟(Airbus MRO Alliance,AMA)，並邀請華航加入成為創始會員，今年3月底舉辦AMA初始會員大會，並就聯盟運作模式與KPI、SkyWise大數據系統應用、空中巴士工程技術支援及航材支援等面向展開合作。

為展示對這個維修聯盟的重視與決心，空巴規劃於今年6月底前與各會員完成基礎合約簽署，華航也成為這個維修聯盟6個創始會員中第一個完成合約簽署的會員。

同時，華航旗下台灣飛機維修公司11日也舉行新棚廠上樑典禮，預計明年正式啟用，將可同時容納兩架波音777／空巴A350廣體機與三架波音737／空巴A320窄體機進行維修作業，為國內最大跨距的棚廠建築。

華航強調，台飛是華航深化飛機維修產業的利基，台灣為亞太地區核心，具備優越的地理位置，擁有相當大的發展性。（編輯：鄭雪文）1070613

芝加哥闢國際旅遊市場 力推...媒體業擬鬆綁七休一 全傳媒：反

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan