華航與空巴簽維修聯盟合約 全球首家

華航指出，空巴公司為提升及加強售後服務，去年6月成立維修聯盟(Airbus MRO Alliance,AMA)，並邀請華航加入成為創始會員，今年3月底舉辦AMA初始會員大會，並就聯盟運作模式與KPI、SkyWise大數據系統應用、空中巴士工程技術支援及航材支援等面向展開合作。

華航表示，2016年12月21日華航與空中巴士簽署合作意向書(MOU)，目標為透過空中巴士支援，全面提升華航的維修、工程、以及技術等能力，並加入空中巴士維修及訓練網絡以提升相關服務的銷售能力。

（中央社記者韋樞台北13日電）華航總經理謝世謙法國時間11日宣布與空中巴士簽署維修聯盟合約，華航是全球首家與空巴公司簽署維修聯盟合約的創始會員，未來可望精進華航維修能量。

為展示對這個維修聯盟的重視與決心，空巴規劃於今年6月底前與各會員完成基礎合約簽署，華航也成為這個維修聯盟6個創始會員中第一個完成合約簽署的會員。

同時，華航旗下台灣飛機維修公司11日也舉行新棚廠上樑典禮，預計明年正式啟用，將可同時容納兩架波音777／空巴A350廣體機與三架波音737／空巴A320窄體機進行維修作業，為國內最大跨距的棚廠建築。

華航強調，台飛是華航深化飛機維修產業的利基，台灣為亞太地區核心，具備優越的地理位置，擁有相當大的發展性。（編輯：鄭雪文）1070613