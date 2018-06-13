理想放「粽」假期 端午玩興不減

一年一度的端午佳節即將到來，除了吃粽子、看龍舟賽外，還能做什麼呢？如果不想浪費連續假期待在家，也厭倦一出門就人擠人，那就來享受東部的花蓮，享受舒爽適宜的天氣，還可以大啖在地特色佳餚美食。

為慶祝端午佳節的到來，花蓮理想大地飯店在端午節當天，將舉辦立蛋比賽和水中拔河，邀請大家一起同樂。端午節當天正中午時段在大廳前方，有「大家來立蛋」活動，玩玩傳統的立蛋遊戲，成功立起者，拍照上傳至飯店臉書，就可獲得以木瓜溪天然純淨甘甜泉水製成的瀧澗冰棒；17日、18日下午還有一場別開生面的「趣味水中拔河」，參賽者乘著輕艇龍舟，兩艘相連切磋PK30秒，各自賣力向前滑行，拉離中線一方為優勝，前四名獲勝者還可以獲得長條蜂巢糕乙條。

端午節的晚間，理想大地特製的「蒲燒鯛肉粽」將呈現在遊客面前，香氣四溢的一大片蒲燒鯛放進肉粽裡，搭配堆疊出迷人好味道的糯米及蝦米，讓人忍不住想盡情放「粽」於口中。

為了避免遊客因訂不到車票而掃興，理想大地還包辦了台北直達花蓮的普悠瑪火車票，讓想來花蓮的遊客不用苦守台鐵訂票網，也能開心暢遊花東。



▲特製蒲燒肉粽，香氣四溢，讓人食指大動。（圖／理想大地提供）



▲水中拔河活動可以享受刺激又好玩的一天。（圖／理想大地提供）