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中央社

馬偕醫院響應分級醫療 日留450個轉診名額

中央社2018/06/13 18:40
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北13日電）響應分級醫療，馬偕醫院宣布，台北、淡水、兒童醫院3院區，從今天起每天保留450個轉診名額，每個診次保留2至4個名額，提供給合作醫療院所轉診來的民眾，轉診也不怕撲空。

馬偕醫院今天舉辦記者會宣布啟動「馬偕共好醫療照護」合作團隊，加入健保的共好合作團隊計畫，衛福部長陳時中、健保署長李伯璋都出席表示支持。

馬偕醫院院長施壽全表示，為了強化轉診、減少民眾等待時間，即日起每天將保留約450個轉診名額，平均每個診次保留約2至4個名額，保障民眾就醫便利性。

施壽全指出，目前共有19個醫療群、約248家診所與馬偕醫院合作，其中65%在新北市，以新莊、三重、蘆洲及板橋等地區為主，其餘台北市約29%、桃園市約2%。

陳時中也表示，分級醫療不單只是節省健保經費的好方法，同時也是建立有效率、有助資源分配的體系，改善醫療效率和品質，嘉惠民眾。

李伯璋也對於馬偕醫院響應分級醫療的行動表示肯定，希望能讓大醫院、小診所的分工權責更明確，民眾若身體不適應先到基層診所，由診所家庭醫師承擔起第一線的把關責任。

基層醫師除了可以利用雲端系統查詢患者用藥、檢驗檢查報告外，若患者真有進一步醫療需求，也能透過轉診平台迅速轉介至合作院所，讓醫療資源更能妥善運用。（編輯：管中維）1070613

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