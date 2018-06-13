國巨收購君耀-KY倒數計時 股東注意這件事

福邦證指出，由於國巨目標100%收購君耀-KY，未來君耀-KY將在相關程序完備後下市，投資人可在收購截止日前，攜帶集中保管劃撥帳戶存摺與留存印鑑，到原開戶券商臨櫃，填寫「360申請書」，就可透過參與公開收購，將所持有君耀-KY股份賣出。

由於本次公開收購採「一人一集保帳戶應賣為限」原則，即同一人若有開立2個以上集保帳戶者，應自行選定一個集保帳戶參與應賣，否則不予受理，若應賣人同時在2家以上券商或保管銀行帳戶皆持有君耀-KY，應賣人若先以其中一個帳戶參與應賣後，還想把另一個帳戶持股參與應賣，應將欲交存的持股匯撥至前已辦理交存的帳戶後參與應賣，或撤銷前已辦理交存的有價證券後，在另一個帳戶參與應賣。

福邦證也提醒，若原本沒有持股的投資人，想從市場上買進股份參與應賣，則要記得在最後截止日2天前（按T+2）買進，才能參與公開收購應賣程序，君耀-KY的收購截止日是6月21日下午3時30分前，最遲買進日是6月19日。（編輯：張均懋）1070613