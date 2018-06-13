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影／彰化二林鎮衛生所暨長照衛福據點啟動

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/13 19:18
▲彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫，斥資5千多萬元整建衛生所暨長照衛福據點，衛生局13日辦理啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）
▲彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫，斥資5千多萬元整建衛生所暨長照衛福據點，衛生局13日辦理啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

彰化縣二林鎮人口急速老化，提供長者優質的照護場域成為迫切問題，二林鎮衛生所建築老舊，而且場域狹窄，彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫，斥資 5 千多萬元整建衛生所暨長照衛福據點，衛生局今( 13 )日辦理啟動儀式，彰化縣副縣長陳善報宣布二林衛生所整建正式啟動。


▲彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫，衛生局13日辦理啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

陳善報表示，二林鎮衛生所為民國70年代之加強磚造建築，經詳評為耐震度不足建築物，將於原地拆除重建，並將衛生所宿舍一併重建，共新建整修3棟建築物，規劃除衛生所健康照護、日間照顧、C級服務多元化服務等空間，並協調連結社區照顧服務資源。


彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

陳善報指出，二林鎮衛生所興建的時間也很長了，因安全考量，將無法繼續為民眾服務，縣府向中央爭取前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫相關經費，由中央補助4,674萬8,000元，地方自籌519萬4,200元。


▲彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

陳善報說明，二林鎮也有許多社區設置長照據點，並有A級長照據點輔導帶領B級以及C級長照據點和養護中心，讓長照工作的推動更為順利，也期望改建後的衛生所能夠提供二林鎮鄉親更好的服務。


▲彰化縣政府積極爭取二林鎮前瞻基礎建設-整建衛生所暨長照衛福據點計畫，斥資5千多萬元整建衛生所暨長照衛福據點。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

二林鎮長張國棟表示，縣長魏明谷在前瞻計畫中替二林鎮衛生所爭取納入長照計畫，將二林鎮衛生所重新整建，期望日後新衛生所整建完成後，可以重新設立關懷據點，提供年長者優良的集會場所，讓長者可以得到更多的照護與關懷。

關鍵字長照衛福據點二林鎮衛生所前瞻基礎建設關懷據點
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