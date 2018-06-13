木柵焚化廠煙囪 新圖樣是台灣藍鵲

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲今天說，木柵焚化廠經過長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，預計10月可完工。

木柵焚化廠高達150公尺的長頸鹿煙囪被許多民眾認為是「兒時回憶」，不過，焚化廠近來進行廢氣處理改善工程，展開煙囪整修、重繪，長頸鹿圖樣消失，環保局木柵焚化廠廠長梁宏郎11日告訴中央社記者，圖樣暫且保密，年底前會繪製好圖樣。

不過，柯文哲稍早在臉書上貼文，表示煙囪的新圖樣是更具台北生態的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，而且是台灣在地畫家的著作，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀。