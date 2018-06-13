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中央社

木柵焚化廠煙囪 新圖樣是台灣藍鵲

中央社2018/06/13 18:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲今天說，木柵焚化廠經過長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，預計10月可完工。

木柵焚化廠高達150公尺的長頸鹿煙囪被許多民眾認為是「兒時回憶」，不過，焚化廠近來進行廢氣處理改善工程，展開煙囪整修、重繪，長頸鹿圖樣消失，環保局木柵焚化廠廠長梁宏郎11日告訴中央社記者，圖樣暫且保密，年底前會繪製好圖樣。

不過，柯文哲稍早在臉書上貼文，表示煙囪的新圖樣是更具台北生態的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，而且是台灣在地畫家的著作，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀。

他說，煙囪上的長頸鹿已豎立24年，「很多人還以為那是動物園的地標」，不過，長年的風吹日曬，長頸鹿圖案已斑駁掉漆；焚化爐使用了一段時間，市民對空污標準不斷提高，焚化廠設備也需要整修升級。

藉由這次整修，廢棄處理系統、電力電氣設備升級，不只廢氣排放濃度下降，還可以增加廢熱發電，增加年售電600萬度，並恢復垃圾處理能力到每天1000公噸以上。

環保局新聞稿指出，新圖樣委請國內知名生態畫家陳一銘、林家蔚共同創作，畫上台北市市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹及市花杜鵑花，意指佇立高處榕樹枝頭的台灣藍鵲看守文山、守護台北；而杜鵑則與市府推動城南廣植杜鵑的花園城市意象相融合。（編輯：李亨山）1070613

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