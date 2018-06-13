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新莊大拜拜／塞爆中正路的原因　文武大眾爺誕辰你不來

保庇2018/06/13 18:00
新莊大拜拜／塞爆中正路的原因　文武大眾爺誕辰你不來嗎？（圖／保庇）
新莊大拜拜／塞爆中正路的原因　文武大眾爺誕辰你不來嗎？（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）新北市新莊中正路每年有幾個日子會特別的壅擠，當地民眾總會告訴大家，遇到這幾天使用大眾運輸會比自行騎車開車來得方便。那就是大眾廟的文武大眾爺聖誕，以及中元普渡，一年就兩次，彷彿所有人都擠到了新莊。特別是文武大眾爺聖誕，不僅能看到源自新莊的官將首，還有扮將還願的信眾。而文武大眾爺的聖誕又是如何轉變為現在的新莊大拜拜呢？

新莊從清朝時期就是一個擁有大片良田，交通便利的港口，發展繁榮的地方，吸引許多人來此開墾創業。人一多為了爭取資源，無論是土地、水源、工作機會等等，免不了就會發生械鬥攻擊事件。有戰爭就會有傷亡，來到這裡拓墾的人大多是隻身前來，過世了也不知道要通知誰，當時的政府和居民便會就地掩埋這些在戰爭中不幸喪失生命的人，埋葬的地點就是今天新莊大眾廟這一帶。

文武大眾爺誕辰為農曆五月二日（圖／林書竹攝）
文武大眾爺誕辰為農曆五月二日（圖／林書竹攝）

文武大眾爺是誰呢？關於祂們的來歷有許多說法，有人說祂們是一對兄弟，進京趕考的途中遇上強盜慘遭殺害，曝屍荒野的祂們託夢給新莊的居民，請居民幫忙收屍，並供奉在地藏庵中。另一個說法則是武大眾爺為械鬥中喪命的亡魂，而文大眾爺則是因病過世的亡魂。文武大眾爺有緝捕、監察、及審判惡鬼的資格，也具賞善罰惡的權力，當民眾有無法解決的問題，都會請文武大眾爺評斷，因此也行形成新莊地區特殊的信仰。

具耆老回憶，在明治45年（7/30前為明治，之後則改為大正）以前，農曆五月一日在廟內接受各方香客前來祭拜，農曆五月二日由廟方獻祭祝壽。之後由當地子弟社俊賢堂為主，舉行了第一次的遶境活動。當時的統治者日本政府也對新莊大眾廟的祭祀活動做了研究調查，每到祭典時期，香客遠從新竹、桃園、基隆、淡水等地前來參與，參與民眾花費在金紙、炮竹、宴請客人的金額高達一萬元以上，其規模盛大令人瞠目結舌。

每年農曆四月三十舉行暗訪，由神將穿梭新莊大街小巷，掃蕩妖魔邪祟，同時也是告知各方有形無形，文武大眾爺聖誕即將到來，若是不長眼那就只好就地正法，收伏處置。早期各個巷弄都會遶，隨著社會型態改變，遶境範圍逐漸縮減至目前排定的路線。農曆五月一日日巡，則是大範圍的遶境，以主要道路為主，部分巷弄街道就不特意進去。新莊大拜拜的遶境分為三區，新莊、頭前、中港，三組隊伍分別在不同時段出發，新莊地區的居民每到這時候都會前來祝壽並觀賞遶境。特別是源自新莊地藏庵的官將首，更是矚目焦點。

其實新莊中正路每到尖峰時刻都在塞車，只是有慶典的這幾天會更加的熱鬧，在地居民早已司空見慣。況且文武大眾爺生日是值得開心的事，到也不必為塞車而生氣。好奇官將首獨特魅力，或是對於喊班感到新奇的朋友，下班下課直奔新莊讓我們來共襄盛舉。

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關鍵字文武大眾爺誕辰新莊新莊大拜拜新莊文化祭日巡暗訪
濁水溪風水傳說　獅象把水口

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