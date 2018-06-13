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碩禾處分日本太陽能電廠相關權益 處分利益1.14億

鉅亨網2018/06/13 19:04
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太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 今 (13) 日宣布，為配合長期財務規劃，旗下持股 100% 禾迅綠電處分日本合同會社 MERCHANT ENERGY 第七太陽能電廠相關權益，交易金額新台幣 4.62 億元，處分利益約合新台幣 1.14 億元，可望於第 2 季財報認列相關獲利。

碩禾旗下禾迅綠電處分日本合同會社 MERCHANT ENERGY 第七太陽能電廠相關權益，賣給開發商宗像總合開發株式會社，交易金額 17.1 億日圓，約合新台幣 4.62 億元，處分利益約 4.23 億日圓，約合新台幣 1.14 億元，可望於第 2 季財報認列相關獲利。

碩禾總經理黃文瑞先前曾在法說會上表示，對於內部投報報酬率 (IRR) 低於 8％的海外電廠，將會考慮出售，碩禾今日表示，處分該電廠的目的，就是為了配合長期財務規劃考量。

禾迅綠電目前海內外已併網的安裝量為 34MW(百萬瓦)，目前正在建置的電站共 65MW，除日本電廠外，黃文瑞先前曾表示，禾迅下半年將處分菲律賓 50MW 案場，會將處置後的資金拿回台灣蓋新電站，資金部分將與壽險公司合作，以降低財務支出。

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關鍵字太陽能碩禾處分電廠交易禾迅綠電子公司日本菲律賓headline
三大法人賣超5.9億元 外...元太電子紙打人日本King...

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