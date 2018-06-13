今日暖新聞》影／關懷弱勢結合警察志工端午佳節送愛心

派出所管區仔最深入基層，端午節前夕，為能以實際行動關懷轄區弱勢、獨居老人，彰化縣北斗警分局結合北斗警察志工中隊，今( 13 )日共同辦理端午佳節慰問活動，由北斗分局派出所管區仔帶領警察志工，一同前往轄區弱勢家庭進行慰問，讓他們感受社會處處有愛。

北斗警察志工中隊將發放民生物資及應景的肉粽等生活用品彙整分類後，由北斗分局副分局長許順發偕同北斗警察志工中隊長黃旗旺及警察志工數人，展開端午節的關懷活動。



▲北斗警分局結合北斗警察志工中隊，辦理端午節「弱勢家庭關懷慰問」活動，希望透過發送愛心物資，減輕他們生活苦惱的壓力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

許順發說，住在溪州鄉溪厝村溪林路的鄭文超，殘而不廢，是溪厝社區的老寶貝，81歲的鄭文超幼小雙目失明卻能無師自通，回收電器修理更換，兼顧環保且收費便宜，為人樂觀、平易近人，獨居的鄭文超，無子女照顧，身體狀況不佳且年邁無法工作，僅靠微薄低收入戶救助金來維持生活，經勤區員警彙整資料通報警分局列為關懷服務的對象。



▲北斗警分局結合北斗警察志工中隊，辦理端午節「弱勢家庭關懷慰問」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

北斗警察志工中隊這一次的慰訪行動，包括溪州鄉尾厝村登山路的楊姓民眾等五個家庭，他們的家境清寒困苦，生活、處境相當堪憐。警察志工中隊以關懷弱勢的溫暖心意趕在端午佳節前，將愛心物資親送到需要的弱勢家庭手上，讓居民在佳節前夕也能感受到來自各界滿滿的愛心。



▲北斗警分局結合北斗警察志工中隊，辦理端午節「弱勢家庭關懷慰問」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

北斗警察志工中隊中隊長黃旗旺平時即透過慈善團體結合分局，對於弱勢團體時時伸出援手，救濟活動不僅深入各角落也遍及社會各階層，真正的人民保母應該是民眾有需要幫助時，適時提供幫助，尤其在這「端午佳節」重要的節日，幫助低收入戶更是別具意義。



▲北斗警分局結合北斗警察志工中隊，辦理端午節「弱勢家庭關懷慰問」活動，希望能透過發送愛心物資，減輕他們生活壓力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.13）

北斗警分局長洪文宏表示，平時常對勤區員警宣導，除落實勤查勤務外，若發現貧困需救助民眾，應向單位主管或分局反映，立即協助、幫忙度過難關，讓貧困住戶弱勢團體及獨居老人真正感受到社會的關愛與服務，讓這份愛心散播傳遞至轄區每一個需要的角落。