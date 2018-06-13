三大法人賣超5.9億元 外資重關愛電子三雄 台積電

台股今 (13) 日資金大幅輪動，晶圓雙雄台積電及聯電攜手股王大立光強勢反攻，終場上漲 28.42 點，以 11173.21 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 0.32 億元，外資自營商買超 0.62 億元，投信賣超 12.21 億元，自營商自營買超 2.75 億元，自營商避險買超 3.22 億元，合計賣超 5.91 億元。外資重新加碼電子三雄，其中台積電獲外資近 2 個月單日買超新高。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續小幅減碼多單 642 口，淨部位多單跌破 5 萬口，來到 49569 口；投信回補空單 13 口，淨部位空單來到 25118 口；自營商回補空單 1025 口，淨部位空單來到 4967 口，合計三大法人加碼多單 642 口，淨部位多單為 19484 口。